07 июня 2023

РЕН ТВ: в Сочи врачи оставили скальпель в теле екатеринбурженки

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Обнаружили скальпель в кишечнике екатеринбурженки лишь через несколько месяцев Фото:

В Сочи хирурги одной из больниц во время операции екатеринбурженки забыли скальпель в кишечнике пациентки. Это обнаружилось лишь спустя несколько месяцев, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Врачи оперировали пациентке кишечник и оставили внутри на главной артерии скальпель. Когда женщина полетела в Екатеринбург, местные врачи сделали снимки и пришли в ужас», — передает слова источника РЕН ТВ.

У женщины четвертая стадия рака, в Екатеринбурге она собиралась пройти курс химиотерапии. Сочинские врачи после претензий предложили екатеринбурженке извлечь скальпель, однако теперь женщина написала заявление в Следственный комитет, чтобы врачей наказали по закону, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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В Сочи хирурги одной из больниц во время операции екатеринбурженки забыли скальпель в кишечнике пациентки. Это обнаружилось лишь спустя несколько месяцев, сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Врачи оперировали пациентке кишечник и оставили внутри на главной артерии скальпель. Когда женщина полетела в Екатеринбург, местные врачи сделали снимки и пришли в ужас», — передает слова источника РЕН ТВ. У женщины четвертая стадия рака, в Екатеринбурге она собиралась пройти курс химиотерапии. Сочинские врачи после претензий предложили екатеринбурженке извлечь скальпель, однако теперь женщина написала заявление в Следственный комитет, чтобы врачей наказали по закону, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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