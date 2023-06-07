РЕН ТВ: в Сочи врачи оставили скальпель в теле екатеринбурженки

В Сочи хирурги одной из больниц во время операции екатеринбурженки забыли скальпель в кишечнике пациентки. Это обнаружилось лишь спустя несколько месяцев, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Врачи оперировали пациентке кишечник и оставили внутри на главной артерии скальпель. Когда женщина полетела в Екатеринбург, местные врачи сделали снимки и пришли в ужас», — передает слова источника РЕН ТВ.
У женщины четвертая стадия рака, в Екатеринбурге она собиралась пройти курс химиотерапии. Сочинские врачи после претензий предложили екатеринбурженке извлечь скальпель, однако теперь женщина написала заявление в Следственный комитет, чтобы врачей наказали по закону, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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