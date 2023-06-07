07 июня 2023
06 июня 2023

Экс-директора пермского «Протон-ПМ» исключили из общественного совета минпромторга

© Служба новостей «URA.RU»
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Скандального экс-директора пермского завода исключили из общественного совета краевого минпромторга Фото:

Бывшего директора предприятия «Протон — Пермские Моторы» Дмитрия Щенятского исключили из состава общественного совета краевого минпромторга. Информация об этом опубликована в приказе на сайте ведомства.

«Исключить из состава Общественного совета Щенятского Дмитрия Валерьевича, члена комиссии Общественной палаты Пермского края по развитию экономики и инфраструктуры. Включить в состав Общественного совета Папкова Игоря Валентиновича, заместителя председателя Общественной палаты Пермского края (по согласованию)», — указано в приказе минпромторга.

Щенятский являлся исполнительным директором ПАО «Протон-ПМ» с 2014 по 2020 год. Как уже рассказывало URA.RU, экс-директора отправили в СИЗО в мае 2022 года в рамках уголовного дела. По версии следствия, мошенничество он совершил вместе с заместителем директора предприятия и двумя топ-менеджерами воронежской консалтинговой фирмы.

Ранее URA.RU писало, что Басманный суд Москвы отправил в СИЗО в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Дмитрия Щенятского, бывшего исполнительного директора предприятия «Протон-ПМ». Предприятие производит двигатели для ракет.

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Бывшего директора предприятия «Протон — Пермские Моторы» Дмитрия Щенятского исключили из состава общественного совета краевого минпромторга. Информация об этом опубликована в приказе на сайте ведомства. «Исключить из состава Общественного совета Щенятского Дмитрия Валерьевича, члена комиссии Общественной палаты Пермского края по развитию экономики и инфраструктуры. Включить в состав Общественного совета Папкова Игоря Валентиновича, заместителя председателя Общественной палаты Пермского края (по согласованию)», — указано в приказе минпромторга. Щенятский являлся исполнительным директором ПАО «Протон-ПМ» с 2014 по 2020 год. Как уже рассказывало URA.RU, экс-директора отправили в СИЗО в мае 2022 года в рамках уголовного дела. По версии следствия, мошенничество он совершил вместе с заместителем директора предприятия и двумя топ-менеджерами воронежской консалтинговой фирмы. Ранее URA.RU писало, что Басманный суд Москвы отправил в СИЗО в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Дмитрия Щенятского, бывшего исполнительного директора предприятия «Протон-ПМ». Предприятие производит двигатели для ракет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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