В ХМАО непогода разрушила набережную, подготовленную к празднованию Самотлорских ночей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) ураганный ветер повредил все конструкции и декор, установленные на набережной реки Обь к фестивалю Самотлорских ночей. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Вся набережная, подготовленная к празднованию Самотлорских ночей, оказалась разрушена. Сильный ветер снес буквально все шатры. Улетевшими шатрами были сломали гранитные плитки и повреждены припаркованные машины», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Сообщается, что ветром разрушены рекламные конструкции, пострадало много украшений. Открытие фестиваля Самотлорские ночи запланировано на 9 июня.