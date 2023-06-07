07 июня 2023
06 июня 2023

В ХМАО непогода разрушила набережную, подготовленную к празднованию Самотлорских ночей. Видео

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ураган, гроза, непогода, тучи, плохая погода, дождь
В ХМАО непогода разрушила набережную, подготовленную к празднованию Самотлорских ночей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ураганный ветер повредил все конструкции и декор, установленные на набережной реки Обь к фестивалю Самотлорских ночей. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Вся набережная, подготовленная к празднованию Самотлорских ночей, оказалась разрушена. Сильный ветер снес буквально все шатры. Улетевшими шатрами были сломали гранитные плитки и повреждены припаркованные машины», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Сообщается, что ветром разрушены рекламные конструкции, пострадало много украшений. Открытие фестиваля Самотлорские ночи запланировано на 9 июня.

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В Нижневартовске (ХМАО) ураганный ветер повредил все конструкции и декор, установленные на набережной реки Обь к фестивалю Самотлорских ночей. Об этом сообщается в социальных сетях. «Вся набережная, подготовленная к празднованию Самотлорских ночей, оказалась разрушена. Сильный ветер снес буквально все шатры. Улетевшими шатрами были сломали гранитные плитки и повреждены припаркованные машины», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Сообщается, что ветром разрушены рекламные конструкции, пострадало много украшений. Открытие фестиваля Самотлорские ночи запланировано на 9 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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