В Перми мужчина выпал из многоэтажки ЖК

ЧП произошло в ЖК «Полет» в Перми Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми из окна двадцатипятиэтажного дома выпал мужчина и разбился насмерть. Как сообщают очевидцы в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП», несчастный случай произошел в ЖК «Полет».

«Из многоэтажки ЖК „Полет“ ночью выпал человек. Разбился насмерть», — сообщают подписчики в telegram-канале.

Источники агентства сообщили, что ЧП произошло по адресу шоссе Космонавтов, 215. В СУ СК по Пермскому краю направлен запрос. Ранее подобный инцидент произошел в другом пермском жилом комплексе «Арсенал». Местная жительница выпала с 24 этажа. Женщина скончалась на месте.