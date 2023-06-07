07 июня 2023

В Перми мужчина выпал из многоэтажки ЖК

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, виды перми, жк полет
ЧП произошло в ЖК «Полет» в Перми Фото:

В Перми из окна двадцатипятиэтажного дома выпал мужчина и разбился насмерть. Как сообщают очевидцы в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП», несчастный случай произошел в ЖК «Полет».

«Из многоэтажки ЖК „Полет“ ночью выпал человек. Разбился насмерть», — сообщают подписчики в telegram-канале.

Источники агентства сообщили, что ЧП произошло по адресу шоссе Космонавтов, 215. В СУ СК по Пермскому краю направлен запрос. Ранее подобный инцидент произошел в другом пермском жилом комплексе «Арсенал». Местная жительница выпала с 24 этажа. Женщина скончалась на месте.

Фото очевидцев с места происшествия
Фото очевидцев с места происшествия
Фото:

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В Перми из окна двадцатипятиэтажного дома выпал мужчина и разбился насмерть. Как сообщают очевидцы в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП», несчастный случай произошел в ЖК «Полет». «Из многоэтажки ЖК „Полет“ ночью выпал человек. Разбился насмерть», — сообщают подписчики в telegram-канале. Источники агентства сообщили, что ЧП произошло по адресу шоссе Космонавтов, 215. В СУ СК по Пермскому краю направлен запрос. Ранее подобный инцидент произошел в другом пермском жилом комплексе «Арсенал». Местная жительница выпала с 24 этажа. Женщина скончалась на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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