07 июня 2023

Бюджет на 300-летие Екатеринбурга сократился в 3,5 раза

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День города в Екатеринбурге. Екатеринбург, салют, здание администрации екатеринбурга, мэрия екатеринбурга, день города
Семь лет назад на программу подготовки к 300-летию закладывали 240 млрд рублей, сейчас бюджет утвержден на уровне 69 млрд Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

Бюджет программы по подготовке к 300-летнему юбилею Екатеринбурга в 2023 года за семь лет сократился с 249 млрд рублей до 69. Это произошло за счет того, что из программы вычеркнули крупные проекты, сообщил на пресс-конференции вице-мэр по финансам мэрии Екатеринбурга Андрей Корюков, его слова передает корреспондент URA.RU.

«Цифра, которая была в программе по подготовке к юбилею семь лет назад, была на уровне 249 млрд рублей. Но программа включала в себя строительство второй ветки метро (79 млрд), строительство жилья (73 млрд). На сегодня бюджет программы сократился до 69 млрд — это те цифры, которые подтверждены федеральным, областным и городским бюджетом», — отметил Корюков.

Праздновать 300-летие Екатеринбург будет в августе. Кто будет радовать горожан своими выступлениями в преддверии Дня города и сам праздник — в подборке URA.RU.

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Бюджет программы по подготовке к 300-летнему юбилею Екатеринбурга в 2023 года за семь лет сократился с 249 млрд рублей до 69. Это произошло за счет того, что из программы вычеркнули крупные проекты, сообщил на пресс-конференции вице-мэр по финансам мэрии Екатеринбурга Андрей Корюков, его слова передает корреспондент URA.RU. «Цифра, которая была в программе по подготовке к юбилею семь лет назад, была на уровне 249 млрд рублей. Но программа включала в себя строительство второй ветки метро (79 млрд), строительство жилья (73 млрд). На сегодня бюджет программы сократился до 69 млрд — это те цифры, которые подтверждены федеральным, областным и городским бюджетом», — отметил Корюков. Праздновать 300-летие Екатеринбург будет в августе. Кто будет радовать горожан своими выступлениями в преддверии Дня города и сам праздник — в подборке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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