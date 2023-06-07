Бюджет на 300-летие Екатеринбурга сократился в 3,5 раза

08 июня 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Семь лет назад на программу подготовки к 300-летию закладывали 240 млрд рублей, сейчас бюджет утвержден на уровне 69 млрд Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Бюджет программы по подготовке к 300-летнему юбилею Екатеринбурга в 2023 года за семь лет сократился с 249 млрд рублей до 69. Это произошло за счет того, что из программы вычеркнули крупные проекты, сообщил на пресс-конференции вице-мэр по финансам мэрии Екатеринбурга Андрей Корюков, его слова передает корреспондент URA.RU. «Цифра, которая была в программе по подготовке к юбилею семь лет назад, была на уровне 249 млрд рублей. Но программа включала в себя строительство второй ветки метро (79 млрд), строительство жилья (73 млрд). На сегодня бюджет программы сократился до 69 млрд — это те цифры, которые подтверждены федеральным, областным и городским бюджетом», — отметил Корюков. Праздновать 300-летие Екатеринбург будет в августе. Кто будет радовать горожан своими выступлениями в преддверии Дня города и сам праздник — в подборке URA.RU.

Бюджет программы по подготовке к 300-летнему юбилею Екатеринбурга в 2023 года за семь лет сократился с 249 млрд рублей до 69. Это произошло за счет того, что из программы вычеркнули крупные проекты, сообщил на пресс-конференции вице-мэр по финансам мэрии Екатеринбурга Андрей Корюков, его слова передает корреспондент URA.RU. «Цифра, которая была в программе по подготовке к юбилею семь лет назад, была на уровне 249 млрд рублей. Но программа включала в себя строительство второй ветки метро (79 млрд), строительство жилья (73 млрд). На сегодня бюджет программы сократился до 69 млрд — это те цифры, которые подтверждены федеральным, областным и городским бюджетом», — отметил Корюков. Праздновать 300-летие Екатеринбург будет в августе. Кто будет радовать горожан своими выступлениями в преддверии Дня города и сам праздник — в подборке URA.RU.