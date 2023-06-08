Патрушев заявил, что конечная цель США — не Россия

Патрушев: Китай является конечной целью США в борьбе за господство

08 июня 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

США не смогут доминировать над всем миром, заявил Николай Патрушев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU США стремятся ослабить Россию, но их конечной целью является Китай. С таким заявлением выступил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. «Россия не конечная цель США, они хотят Россию уничтожить или ослабить, но их основная цель — это Китай», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что США против многополярного мира, но не смогут доминировать над всеми странами. США не смогут добиться своей цели, так как Китай является очень серьезным полюсом многополярного мира, заключил Патрушев. Ранее афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от партии зеленых Аджаму Барака высказал мнение о том, что США намерены ослабить Германию, рассматривая ее как вторую цель после России. Американский предприниматель Вивек Рамасвами, который заявил о своей кандидатуре на пост президента США, заявил о необходимости разъединения союза между Россией и Китаем, так как он представляет военную угрозу для Соединенных Штатов, передает Nation News.

США стремятся ослабить Россию, но их конечной целью является Китай. С таким заявлением выступил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. «Россия не конечная цель США, они хотят Россию уничтожить или ослабить, но их основная цель — это Китай», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что США против многополярного мира, но не смогут доминировать над всеми странами. США не смогут добиться своей цели, так как Китай является очень серьезным полюсом многополярного мира, заключил Патрушев. Ранее афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от партии зеленых Аджаму Барака высказал мнение о том, что США намерены ослабить Германию, рассматривая ее как вторую цель после России. Американский предприниматель Вивек Рамасвами, который заявил о своей кандидатуре на пост президента США, заявил о необходимости разъединения союза между Россией и Китаем, так как он представляет военную угрозу для Соединенных Штатов, передает Nation News.