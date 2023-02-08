Байден рассказал, как США объединили НАТО против России

Байден: США создали коалицию против России
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден сообщил, что Запад объединился против России Фото:

Вашингтон объединил страны НАТО и создал коалицию против России. Об этом заявил президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу 8 февраля.

«Мы вели [за собой]. Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии [президента РФ Владимира] Путина. Мы поддерживали украинский народ», — сказал Байден. Его выступление транслирует сайт Белого дома.

Страны НАТО активно спонсируют Украину вооружением с начала спецоперации России. Ее целями Путин называл помощь жителям Донбасса. При этом США использует НАТО, чтобы ослабить Евросоюз, передает китайская газета Global Times. Однако не все страны Альянса единодушны в конфликте с РФ. Например, против конфронтации выступают Турция и Венгрия.

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Вашингтон объединил страны НАТО и создал коалицию против России. Об этом заявил президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу 8 февраля. «Мы вели [за собой]. Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии [президента РФ Владимира] Путина. Мы поддерживали украинский народ», — сказал Байден. Его выступление транслирует сайт Белого дома. Страны НАТО активно спонсируют Украину вооружением с начала спецоперации России. Ее целями Путин называл помощь жителям Донбасса. При этом США использует НАТО, чтобы ослабить Евросоюз, передает китайская газета Global Times. Однако не все страны Альянса единодушны в конфликте с РФ. Например, против конфронтации выступают Турция и Венгрия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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