Байден рассказал, как США объединили НАТО против России

Джо Байден сообщил, что Запад объединился против РоссииФото: Official White House / Erin Scott
Вашингтон объединил страны НАТО и создал коалицию против России. Об этом заявил президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу 8 февраля.
«Мы вели [за собой]. Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии [президента РФ Владимира] Путина. Мы поддерживали украинский народ», — сказал Байден. Его выступление транслирует сайт Белого дома.
Страны НАТО активно спонсируют Украину вооружением с начала спецоперации России. Ее целями Путин называл помощь жителям Донбасса. При этом США использует НАТО, чтобы ослабить Евросоюз, передает китайская газета Global Times. Однако не все страны Альянса единодушны в конфликте с РФ. Например, против конфронтации выступают Турция и Венгрия.
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Вашингтон объединил страны НАТО и создал коалицию против России. Об этом заявил президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу 8 февраля. «Мы вели [за собой]. Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии [президента РФ Владимира] Путина. Мы поддерживали украинский народ», — сказал Байден. Его выступление транслирует сайт Белого дома. Страны НАТО активно спонсируют Украину вооружением с начала спецоперации России. Ее целями Путин называл помощь жителям Донбасса. При этом США использует НАТО, чтобы ослабить Евросоюз, передает китайская газета Global Times. Однако не все страны Альянса единодушны в конфликте с РФ. Например, против конфронтации выступают Турция и Венгрия.