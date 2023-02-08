Байден рассказал, как США объединили НАТО против России

Байден: США создали коалицию против России

08 февраля 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

Джо Байден сообщил, что Запад объединился против России Фото: Official White House / Erin Scott Вашингтон объединил страны НАТО и создал коалицию против России. Об этом заявил президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу 8 февраля. «Мы вели [за собой]. Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии [президента РФ Владимира] Путина. Мы поддерживали украинский народ», — сказал Байден. Его выступление транслирует сайт Белого дома. Страны НАТО активно спонсируют Украину вооружением с начала спецоперации России. Ее целями Путин называл помощь жителям Донбасса. При этом США использует НАТО, чтобы ослабить Евросоюз, передает китайская газета Global Times. Однако не все страны Альянса единодушны в конфликте с РФ. Например, против конфронтации выступают Турция и Венгрия.

Вашингтон объединил страны НАТО и создал коалицию против России. Об этом заявил президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу 8 февраля. «Мы вели [за собой]. Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии [президента РФ Владимира] Путина. Мы поддерживали украинский народ», — сказал Байден. Его выступление транслирует сайт Белого дома. Страны НАТО активно спонсируют Украину вооружением с начала спецоперации России. Ее целями Путин называл помощь жителям Донбасса. При этом США использует НАТО, чтобы ослабить Евросоюз, передает китайская газета Global Times. Однако не все страны Альянса единодушны в конфликте с РФ. Например, против конфронтации выступают Турция и Венгрия.