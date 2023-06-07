Пенсионерам из ХМАО отказали в важной федеральной выплате

Отделение ПФР в ХМАО отказалось возмещать пенсионерам стоимость проезда к месту отдыха

Нижневартовским пенсионерам отказались возместить расходы на проезд к месту отдыха и обратно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Отделение ПФР в Югре отказало пенсионерам из Нижневартовска в возмещении стоимости проезду к месту отдыха и обратно. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Заявители выезжали на отдых за границу. Вернувшись домой, они обратились в пенсионный фонда с заявлениями о выплате компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации. В нарушение требований законодательства, в оплате стоимости проезда им было отказано. Свое решение чиновники мотивировали тем, что место отдыха находится за пределами России», — говорится в сообщении

В прокуратуре ХМАО поясняют, что право на возмещение затрат по проезду в пределах территории Российской Федерации не может быть поставлено в зависимость от выбранного места отдыха. В случае отпуска за рубежом, возмещены должны быть расходы на проезд до ближайшего транспортного узла к границе данной страны. Ведомство обратилось в суд, в итоге пенсионеры получили положенные им выплаты.