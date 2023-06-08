08 июня 2023

Власти ХМАО нарастили квоту мигрантов из-за индонезийских массажистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Сухарев, мануальный терапевт. Екатеринбург, массаж, мануальная терапия, костоправ
Власти ХМАО наращивают квоту мигрантов из-за нехватки массажистов Фото:

Власти ХМАО планируют увеличить квоту мигрантов из-за четырех индонезийских массажистов. Информация об этом появилась на сайте окружного правительства.

«В связи с отсутствием возможности замены иностранных работников гражданами РФ Межведомственной комиссией принято решение согласовать в полном объеме заявку ООО „Онсен“. С учетом согласования предложений об увеличении размера потребности в привлечении иностранных работников объем квоты для автономного округа на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности на 2023 год увеличится на 4 единицы. <…> Наименование профессии — массажист, наименование страны происхождения — Индонезия», — указано в проекте распоряжения об изменении размера потребности в привлечении иностранных работников.

Предложение внес департамент труда и занятости, который не смог подобрать замену из числа российских специалистов. В пояснительной документации указано, что речь идет о четырех гражданах Индонезии, которых в качестве специалистов по массажу пригласил на работу сургутский SPA-салон «Онсен». Вопрос обсудят на заседании правительства Югры 9 июня.

Ранее URA.RU сообщало о рекордном дефиците кадров, который образовался в Югре. В мае 2023 на одну вакансию портала HeadHunter.ru пришлось в среднем четыре резюме.

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Власти ХМАО планируют увеличить квоту мигрантов из-за четырех индонезийских массажистов. Информация об этом появилась на сайте окружного правительства. «В связи с отсутствием возможности замены иностранных работников гражданами РФ Межведомственной комиссией принято решение согласовать в полном объеме заявку ООО „Онсен“. С учетом согласования предложений об увеличении размера потребности в привлечении иностранных работников объем квоты для автономного округа на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности на 2023 год увеличится на 4 единицы. <…> Наименование профессии — массажист, наименование страны происхождения — Индонезия», — указано в проекте распоряжения об изменении размера потребности в привлечении иностранных работников. Предложение внес департамент труда и занятости, который не смог подобрать замену из числа российских специалистов. В пояснительной документации указано, что речь идет о четырех гражданах Индонезии, которых в качестве специалистов по массажу пригласил на работу сургутский SPA-салон «Онсен». Вопрос обсудят на заседании правительства Югры 9 июня. Ранее URA.RU сообщало о рекордном дефиците кадров, который образовался в Югре. В мае 2023 на одну вакансию портала HeadHunter.ru пришлось в среднем четыре резюме.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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