В ХМАО дешевеет клубника, вопреки прогнозам экономистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Килограмм клубники даже не в сезон стоит на Севере 400 рублей
Килограмм клубники даже не в сезон стоит на Севере 400 рублей Фото:

В Югре, несмотря на прогнозы экспертов о росте цен на клубнику , килограмм ягоды можно купить за 400 рублей. Начали дешеветь и другие фрукты, выяснила журналист URA.RU.

«Очередная поставка ягод. Клубника мелкая — 400 рублей за килограмм, крупная — по 550 рублей за килограмм», — рассказал агентству один из уличных продавцов фруктов в Нижневартовске.

Килограмм абрикосов можно купить за 350 рублей, черешню — за 650 рублей. Фрукты везут в города ХМАО в основном из Кыргызстана, где в том числе много клубничных плантаций.

Доезжают до Югры торговцы за 20-30 часов. Ягоду привозят до октября, когда в ХМАО уже выпадает снег.

Ранее URA.RU сообщало, что супермаркетах ХМАО появились различные экзотические фрукты и ягоды из Вьетнама, Турции, Китая. Среди новинок — мини-киви, «змеиный фрукт», лонган, кумкват.

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В Югре, несмотря на прогнозы экспертов о росте цен на клубнику , килограмм ягоды можно купить за 400 рублей. Начали дешеветь и другие фрукты, выяснила журналист URA.RU. «Очередная поставка ягод. Клубника мелкая — 400 рублей за килограмм, крупная — по 550 рублей за килограмм», — рассказал агентству один из уличных продавцов фруктов в Нижневартовске. Килограмм абрикосов можно купить за 350 рублей, черешню — за 650 рублей. Фрукты везут в города ХМАО в основном из Кыргызстана, где в том числе много клубничных плантаций. Доезжают до Югры торговцы за 20-30 часов. Ягоду привозят до октября, когда в ХМАО уже выпадает снег. Ранее URA.RU сообщало, что супермаркетах ХМАО появились различные экзотические фрукты и ягоды из Вьетнама, Турции, Китая. Среди новинок — мини-киви, «змеиный фрукт», лонган, кумкват.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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