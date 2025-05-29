В ХМАО дешевеет клубника, вопреки прогнозам экономистов

В Югре, несмотря на прогнозы экспертов о росте цен на клубнику , килограмм ягоды можно купить за 400 рублей. Начали дешеветь и другие фрукты, выяснила журналист URA.RU.
«Очередная поставка ягод. Клубника мелкая — 400 рублей за килограмм, крупная — по 550 рублей за килограмм», — рассказал агентству один из уличных продавцов фруктов в Нижневартовске.
Килограмм абрикосов можно купить за 350 рублей, черешню — за 650 рублей. Фрукты везут в города ХМАО в основном из Кыргызстана, где в том числе много клубничных плантаций.
Доезжают до Югры торговцы за 20-30 часов. Ягоду привозят до октября, когда в ХМАО уже выпадает снег.
Ранее URA.RU сообщало, что супермаркетах ХМАО появились различные экзотические фрукты и ягоды из Вьетнама, Турции, Китая. Среди новинок — мини-киви, «змеиный фрукт», лонган, кумкват.
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