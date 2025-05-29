В ХМАО самый богатый ректор вуза зарабатывает свыше 750 тысяч рублей

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Ректор СурГУ Сергей Косенок зарабатывает более 750 тысяч рублей ежемесячно
Ректор СурГУ Сергей Косенок зарабатывает более 750 тысяч рублей ежемесячно Фото:

Самая большая зарплата среди руководителей учебных заведений в ХМАО оказалась у ректора СурГУ Сергея Косенка — его ежемесячная заработная плата составляет более 750 000 рублей. Информация размещена на сайте департамента образования Югры.

«„Сургутский государственный университет“, ректор Косенок Сергей Михайлович. Среднемесячная заработная плата за 2024 год — 759 662 рублей», — сообщается в отчетном документе на сайте окружного депобра.

Второе место в рейтинге самых больший зарплат занимает ректор Сургутского государственного педагогического университета Владислав Засыпкин — он получает 578 тысяч рублей ежемесячно. На третьем месте оказался директор Сургутского политехнического колледжа Вадим Шутов, его заработная плата составляет 509 тысяч рублей.

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Самая большая зарплата среди руководителей учебных заведений в ХМАО оказалась у ректора СурГУ Сергея Косенка — его ежемесячная заработная плата составляет более 750 000 рублей. Информация размещена на сайте департамента образования Югры. «„Сургутский государственный университет“, ректор Косенок Сергей Михайлович. Среднемесячная заработная плата за 2024 год — 759 662 рублей», — сообщается в отчетном документе на сайте окружного депобра. Второе место в рейтинге самых больший зарплат занимает ректор Сургутского государственного педагогического университета Владислав Засыпкин — он получает 578 тысяч рублей ежемесячно. На третьем месте оказался директор Сургутского политехнического колледжа Вадим Шутов, его заработная плата составляет 509 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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