В ХМАО самый богатый ректор вуза зарабатывает свыше 750 тысяч рублей

Самая большая зарплата среди руководителей учебных заведений в ХМАО оказалась у ректора СурГУ Сергея Косенка — его ежемесячная заработная плата составляет более 750 000 рублей. Информация размещена на сайте департамента образования Югры.
«„Сургутский государственный университет“, ректор Косенок Сергей Михайлович. Среднемесячная заработная плата за 2024 год — 759 662 рублей», — сообщается в отчетном документе на сайте окружного депобра.
Второе место в рейтинге самых больший зарплат занимает ректор Сургутского государственного педагогического университета Владислав Засыпкин — он получает 578 тысяч рублей ежемесячно. На третьем месте оказался директор Сургутского политехнического колледжа Вадим Шутов, его заработная плата составляет 509 тысяч рублей.
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