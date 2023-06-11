В челябинском соборе спели гимн ко Дню России. Видео

12 июня 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

В стенах Свято-Симеоновского собора исполнили гимн России (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске архиерейский мужской хор Свято-Симеоновского собора исполнил гимн ко Дню России в стенах храма. Для исполнения сольной партии был приглашен солист Большого театра Москвы Александр Краснов. «К одному из главных праздников нашей страны певчие Свято-Симеоновского собора Челябинска решили сделать южноуральцам подарок — в стенах дома Божия хор исполнил гимн России и смонтировал на песню клип. По приглашению челябинцев на запись видеоклипа прилетел солист Большого театра Москвы Александр Краснов», — сообщается в telegram-канале Челябинской епархии. Уточняется, что идея снять клип принадлежит 23-летнему руководителю хора Петру Кузницыну. Репетиции исполнения гимна проходили больше месяца.

В Челябинске архиерейский мужской хор Свято-Симеоновского собора исполнил гимн ко Дню России в стенах храма. Для исполнения сольной партии был приглашен солист Большого театра Москвы Александр Краснов. «К одному из главных праздников нашей страны певчие Свято-Симеоновского собора Челябинска решили сделать южноуральцам подарок — в стенах дома Божия хор исполнил гимн России и смонтировал на песню клип. По приглашению челябинцев на запись видеоклипа прилетел солист Большого театра Москвы Александр Краснов», — сообщается в telegram-канале Челябинской епархии. Уточняется, что идея снять клип принадлежит 23-летнему руководителю хора Петру Кузницыну. Репетиции исполнения гимна проходили больше месяца.