Челябинской фирме запретили рекламировать пиво

В УФАС рассмотрят дело о рекламе пенных напитков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Против магазина «Пенная овца» из Челябинска управление Федеральной антимонопольной службы по региону (УФАС) возбудило административное дело из-за рекламы пива. Как сообщили в пресс-службе ведомства, процесс начали в отношении юрлица и предпринимателя Василия Замятина.

«Заявление в УФАС поступило в апреле. Управление наружной рекламы администрации Челябинска пожаловалось на то, что на пересечении улиц 250-летия Челябинска, 17 и Чичерина, 31 размещаются рекламные конструкции с рекламой алкогольной продукции», — отметили в УФАС.

В рекламе изображена рыба, есть слова «пенная» и «разливные напитки». В контролирующем ведомстве отметили, что пиво по традиции производят из хмеля и изображают как пенящуюся жидкость. У потребителя, заявили в УФАС, это ассоциируется с пивом. Там добавили, что изображение рыбы также ассоциируется с употреблением пива.

В УФАС указали на запрещающие нормы закона, который исключил рекламу алкогольной продукции с применением техсредств, монтируемых на крышах, внешних стенах и других элементах зданий и сооружений, как и вне их.

Кроме предпринимателя, фигурантом стала «Атл компания». Фирма занимается рекламными услугами. По итогам рассмотрения могут быть наложены административные штрафы. Для граждан их размер определен от двух до 2,5 тысячи рублей. Должностных лиц могут наказать взысканием от четырех до двадцати тысяч рублей, предприятия — от ста до пятисот тысяч. При подготовке материала URA.RU попыталось связаться с представителями магазина, однако по телефону отвечать отказались. Получить комментарий руководства «Атл компании» также не удалось.