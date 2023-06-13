В Челябинской области завершился учебный сбор руководящего состава военной полиции Центрального военного округа. Участники учений на полигоне осмотрели здание, чтобы найти в нем диверсионно-разведывательную группу противника, а также отработали основы боя на открытых и закрытых территориях.
«В мероприятии, которое прошло на полигоне, были задействованы заместители военных комендантов, начальники отделений гарнизонной и патрульной служб, а также офицеры — выпускники 2023 года. В ходе учений они осмотрели здание с целью найти в нем диверсионно-разведывательную группу противника и ликвидировать ее», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Участники сборов отработали основы боя на открытых, закрытых территориях и с применением элементов армейской тактической стрельбы. Также военнослужащие выполнили комплекс мер для оказания первой медицинской помощи условно раненному и перевезли его в медицинское учреждение. Инструкторами стали военнослужащие — участники спецоперации. Они не только передали свой опыт военным полицейским ЦВО, но и ответили на все их вопросы.
Ранее сотрудники УФСБ по Челябинской области проводили в городе учениях силовых структур. Как сообщили URA.RU читатели, в течение пятнадцати минут в центре города раздавались звуки из автоматического оружия.
Сборы военной полиции ЦВО прошли на полигоне в Челябинской области
Фото предоставлено пресс-службой Центрального военного округа
Участники сборов отработали основы боя с применением элементов армейской тактической стрельбы
Фото предоставлено пресс-службой Центрального военного округа
Военнослужащие выполнили комплекс мер для оказания первой медицинской помощи условно раненному
Фото предоставлено пресс-службой Центрального военного округа
В Челябинской области завершился учебный сбор руководящего состава военной полиции Центрального военного округа. Участники учений на полигоне осмотрели здание, чтобы найти в нем диверсионно-разведывательную группу противника, а также отработали основы боя на открытых и закрытых территориях. «В мероприятии, которое прошло на полигоне, были задействованы заместители военных комендантов, начальники отделений гарнизонной и патрульной служб, а также офицеры — выпускники 2023 года. В ходе учений они осмотрели здание с целью найти в нем диверсионно-разведывательную группу противника и ликвидировать ее», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Участники сборов отработали основы боя на открытых, закрытых территориях и с применением элементов армейской тактической стрельбы. Также военнослужащие выполнили комплекс мер для оказания первой медицинской помощи условно раненному и перевезли его в медицинское учреждение. Инструкторами стали военнослужащие — участники спецоперации. Они не только передали свой опыт военным полицейским ЦВО, но и ответили на все их вопросы. Ранее сотрудники УФСБ по Челябинской области проводили в городе учениях силовых структур. Как сообщили URA.RU читатели, в течение пятнадцати минут в центре города раздавались звуки из автоматического оружия.