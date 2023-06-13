В Челябинской области военные полицейские на полигоне искали диверсантов. Фото

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Инструкторами на сборах стали участники спецоперации Фото:

В Челябинской области завершился учебный сбор руководящего состава военной полиции Центрального военного округа. Участники учений на полигоне осмотрели здание, чтобы найти в нем диверсионно-разведывательную группу противника, а также отработали основы боя на открытых и закрытых территориях.

«В мероприятии, которое прошло на полигоне, были задействованы заместители военных комендантов, начальники отделений гарнизонной и патрульной служб, а также офицеры — выпускники 2023 года. В ходе учений они осмотрели здание с целью найти в нем диверсионно-разведывательную группу противника и ликвидировать ее», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Участники сборов отработали основы боя на открытых, закрытых территориях и с применением элементов армейской тактической стрельбы. Также военнослужащие выполнили комплекс мер для оказания первой медицинской помощи условно раненному и перевезли его в медицинское учреждение. Инструкторами стали военнослужащие — участники спецоперации. Они не только передали свой опыт военным полицейским ЦВО, но и ответили на все их вопросы.

Ранее сотрудники УФСБ по Челябинской области проводили в городе учениях силовых структур. Как сообщили URA.RU читатели, в течение пятнадцати минут в центре города раздавались звуки из автоматического оружия.

Сборы военной полиции ЦВО прошли на полигоне в Челябинской области
Сборы военной полиции ЦВО прошли на полигоне в Челябинской области
Участники сборов отработали основы боя с применением элементов армейской тактической стрельбы
Участники сборов отработали основы боя с применением элементов армейской тактической стрельбы

Военнослужащие выполнили комплекс мер для оказания первой медицинской помощи условно раненному
Военнослужащие выполнили комплекс мер для оказания первой медицинской помощи условно раненному
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В Челябинской области завершился учебный сбор руководящего состава военной полиции Центрального военного округа. Участники учений на полигоне осмотрели здание, чтобы найти в нем диверсионно-разведывательную группу противника, а также отработали основы боя на открытых и закрытых территориях. «В мероприятии, которое прошло на полигоне, были задействованы заместители военных комендантов, начальники отделений гарнизонной и патрульной служб, а также офицеры — выпускники 2023 года. В ходе учений они осмотрели здание с целью найти в нем диверсионно-разведывательную группу противника и ликвидировать ее», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Участники сборов отработали основы боя на открытых, закрытых территориях и с применением элементов армейской тактической стрельбы. Также военнослужащие выполнили комплекс мер для оказания первой медицинской помощи условно раненному и перевезли его в медицинское учреждение. Инструкторами стали военнослужащие — участники спецоперации. Они не только передали свой опыт военным полицейским ЦВО, но и ответили на все их вопросы. Ранее сотрудники УФСБ по Челябинской области проводили в городе учениях силовых структур. Как сообщили URA.RU читатели, в течение пятнадцати минут в центре города раздавались звуки из автоматического оружия.
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