Челябинцев напугала стрельба из автоматов в центре города

Жителей Челябинска напугала стрельба из автоматов. Как сообщили URA.RU читатели, в течение пятнадцати минут в центре города раздавались звуки из автоматического оружия.
«В районе площади Революции около 12:00 начали раздаваться звуки стрельбы из автоматического оружия. Прохожие напуганы и не понимают, что происходит. По проспекту ездит спецтранспорт с включенными сиренами», — заявили URA.RU читатели.
Сотрудники УФСБ по Челябинской области подтвердили URA.RU, что в городе проходят учениях силовых структур. В ведомстве попросят челябинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Во время учений сотрудники отрабатывают взаимодействия структур при локализации возможной угрозы.
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