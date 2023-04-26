26 апреля 2023

Челябинцев напугала стрельба из автоматов в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, фсб, собр, спецназ, омон, чвк, сво, экипировка сво
УФСБ проводит учения Фото:

Жителей Челябинска напугала стрельба из автоматов. Как сообщили URA.RU читатели, в течение пятнадцати минут в центре города раздавались звуки из автоматического оружия.

«В районе площади Революции около 12:00 начали раздаваться звуки стрельбы из автоматического оружия. Прохожие напуганы и не понимают, что происходит. По проспекту ездит спецтранспорт с включенными сиренами», — заявили URA.RU читатели.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области подтвердили URA.RU, что в городе проходят учениях силовых структур. В ведомстве попросят челябинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Во время учений сотрудники отрабатывают взаимодействия структур при локализации возможной угрозы.

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Жителей Челябинска напугала стрельба из автоматов. Как сообщили URA.RU читатели, в течение пятнадцати минут в центре города раздавались звуки из автоматического оружия. «В районе площади Революции около 12:00 начали раздаваться звуки стрельбы из автоматического оружия. Прохожие напуганы и не понимают, что происходит. По проспекту ездит спецтранспорт с включенными сиренами», — заявили URA.RU читатели. Сотрудники УФСБ по Челябинской области подтвердили URA.RU, что в городе проходят учениях силовых структур. В ведомстве попросят челябинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Во время учений сотрудники отрабатывают взаимодействия структур при локализации возможной угрозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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