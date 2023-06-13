В пермском городе отреставрируют купеческий магазин

В Чердыни (Пермский край) ищут подрядчика для ремонта объекта культурного наследия «Магазин купцов Оссовских». Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
«Ремонт помещений второго этажа (Центральная библиотека имени Володиной) в здании бывшей городской управы на улице Успенская, 70. На первом этаже этого здания находился магазин купцов Оссовских», — указано в документации тендера.
Заказчиком реставрационных работ выступила МБУК «Чердынская централизованная библиотечная система». По данным сайта госзакупок, на ремонтные работы в здании бывшей городской управы в Чердыни направлено 4 миллиона 634 тысячи рублей. Ремонт планируется завершить по проекту контракта до 1 ноября.
Ранее в Перми прокуратура принудила собственников реставрировать объект культурного наследия ансамбль «Магазин купца Тимкина». В историческом здании располагался алкогольный магазин.
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