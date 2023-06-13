В ХМАО следователи завели дело на ревнивца, который ударил подругу ножом

14 июня 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Следователи устанавливают обстоятельства преступления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следователи Нижневартовска (ХМАО) завели уголовное дело на местного жителя из-за того, что он напал на подругу с ножом из-за ревности. Сайт следственного комитета по ХМАО сообщает, что женщина сейчас находится в больнице. «В одной из квартир дома по улице Ханты-Мансийская города Нижневартовска в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, подозреваемый нанес множественные ножевые ранения своей 22-летней сожительнице. Женщина госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь», — указано в публикации ведомства. Полиция задержала подозреваемого. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления. Ранее URA.RU писало, что в Пойковском (ХМАО) поймали мужчину, который из ревности зарезал бывшую жену, ее сожителя и пытался убить свидетеля убийства. В момент совершения преступления он был пьян.

Следователи Нижневартовска (ХМАО) завели уголовное дело на местного жителя из-за того, что он напал на подругу с ножом из-за ревности. Сайт следственного комитета по ХМАО сообщает, что женщина сейчас находится в больнице. «В одной из квартир дома по улице Ханты-Мансийская города Нижневартовска в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, подозреваемый нанес множественные ножевые ранения своей 22-летней сожительнице. Женщина госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь», — указано в публикации ведомства. Полиция задержала подозреваемого. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления. Ранее URA.RU писало, что в Пойковском (ХМАО) поймали мужчину, который из ревности зарезал бывшую жену, ее сожителя и пытался убить свидетеля убийства. В момент совершения преступления он был пьян.