13 июня 2023
12 июня 2023

В ХМАО следователи завели дело на ревнивца, который ударил подругу ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Следователи устанавливают обстоятельства преступления Фото:

Следователи Нижневартовска (ХМАО) завели уголовное дело на местного жителя из-за того, что он напал на подругу с ножом из-за ревности. Сайт следственного комитета по ХМАО сообщает, что женщина сейчас находится в больнице.

«В одной из квартир дома по улице Ханты-Мансийская города Нижневартовска в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, подозреваемый нанес множественные ножевые ранения своей 22-летней сожительнице. Женщина госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь», — указано в публикации ведомства.

Полиция задержала подозреваемого. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления.

Ранее URA.RU писало, что в Пойковском (ХМАО) поймали мужчину, который из ревности зарезал бывшую жену, ее сожителя и пытался убить свидетеля убийства. В момент совершения преступления он был пьян.

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Следователи Нижневартовска (ХМАО) завели уголовное дело на местного жителя из-за того, что он напал на подругу с ножом из-за ревности. Сайт следственного комитета по ХМАО сообщает, что женщина сейчас находится в больнице. «В одной из квартир дома по улице Ханты-Мансийская города Нижневартовска в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, подозреваемый нанес множественные ножевые ранения своей 22-летней сожительнице. Женщина госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь», — указано в публикации ведомства. Полиция задержала подозреваемого. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления. Ранее URA.RU писало, что в Пойковском (ХМАО) поймали мужчину, который из ревности зарезал бывшую жену, ее сожителя и пытался убить свидетеля убийства. В момент совершения преступления он был пьян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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