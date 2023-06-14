В Магнитогорске женщина порезала незнакомку осколком бутылки

В Магнитогорске Челябинской области женщина порезала незнакомку осколком бутылки. Ее задержали сотрудники Росгвардии, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Росгвардейцы 14 июня выехали в кафе в Магнитогорске по улице Карла Маркса. На месте они установили, что между незнакомыми девушками произошел конфликт, в ходе которого одна из них разбила бутылку и осколком нанесла потерпевшей колото-резанную рану щеки. Подозреваемая задержана», — уточнили в пресс-службе.
Потерпевшую девушку 28-ми лет госпитализировали на скорой помощи. Подозреваемой оказалась ранее судимая 27-летняя местная жительница. Ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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