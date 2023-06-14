14 июня 2023

В Магнитогорске женщина порезала незнакомку осколком бутылки

© Служба новостей «URA.RU»
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Ломбард. Челябинск, полиция, полицейский, наручники
Подозреваемая доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства Фото:

В Магнитогорске Челябинской области женщина порезала незнакомку осколком бутылки. Ее задержали сотрудники Росгвардии, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Росгвардейцы 14 июня выехали в кафе в Магнитогорске по улице Карла Маркса. На месте они установили, что между незнакомыми девушками произошел конфликт, в ходе которого одна из них разбила бутылку и осколком нанесла потерпевшей колото-резанную рану щеки. Подозреваемая задержана», — уточнили в пресс-службе.

Потерпевшую девушку 28-ми лет госпитализировали на скорой помощи. Подозреваемой оказалась ранее судимая 27-летняя местная жительница. Ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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В Магнитогорске Челябинской области женщина порезала незнакомку осколком бутылки. Ее задержали сотрудники Росгвардии, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Росгвардейцы 14 июня выехали в кафе в Магнитогорске по улице Карла Маркса. На месте они установили, что между незнакомыми девушками произошел конфликт, в ходе которого одна из них разбила бутылку и осколком нанесла потерпевшей колото-резанную рану щеки. Подозреваемая задержана», — уточнили в пресс-службе. Потерпевшую девушку 28-ми лет госпитализировали на скорой помощи. Подозреваемой оказалась ранее судимая 27-летняя местная жительница. Ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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