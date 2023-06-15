Челябинские пограничники задержали иностранного нарушителя-рецидивиста

Иностранец несколько раз пытался перейти границу РФ и Казахстана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинские пограничники задержали жителя Узбекистана, который несколько раз пытался попасть на территорию России. При этом, как сообщили URA.RU 16 июня в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону, у него не было разрешения на въезд.

«В феврале 2022 году жителю Узбекистана запретили въезжать на территорию РФ на протяжении пяти лет. Несмотря на это уже в сентябре того же года он попытался попасть в Россию через границу с Казахстаном. Его задержали в Брединском районе и осудили. После освобождения он был выдворен из страны. Вторую попытку он совершил в апреле 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПУ ФСБ по региону.

В ведомстве отметили настырность иностранца. Он был предупрежден об ответственности за нарушение. Но все же рискнул. Для своей второй попытки попасть в РФ он выбрал Октябрьский район. Однако снова был задержан пограничниками и взят под стражу.

Суд признал иностранца виновным по ч.2 ст. 322 УК РФ («Пересечение государственной границы РФ при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому в РФ заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.