Аналитики выяснили, как изменился уровень бедности в ХМАО

В ХМАО снизилась доля населения за чертой бедности

19 июня 2023 в 07:21 Размер текста - 17 +

ХМАО улучшило позиции по доле населения, находящейся за чертой бедности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе за 2022 год доля населения, проживающего за чертой бедности, снизилось на 0,9%. Об этом сообщили аналитики по результатам исследования. «Ханты-Мансийский автономный округ. Изменение доли населения за чертой бедности в 2022 году — минус 0,9%», — сообщили аналитики РИА Новости. В целом по итогам прошлого года доля жителей региона, проживающих за чертой бедности, составила 7,3%. Показатель уровня бедности связан с уровнем материального благополучия населения. В рейтинге регионов по данному параметру ХМАО занял восьмое место, что говорит о достаточной финансовой обеспеченности жителей округа. Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ по итогам 2022 года занял четвертую строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому развитию. Высокие позиции связаны с сырьевой направленностью региона.

В Ханты-Мансийском автономном округе за 2022 год доля населения, проживающего за чертой бедности, снизилось на 0,9%. Об этом сообщили аналитики по результатам исследования. «Ханты-Мансийский автономный округ. Изменение доли населения за чертой бедности в 2022 году — минус 0,9%», — сообщили аналитики РИА Новости. В целом по итогам прошлого года доля жителей региона, проживающих за чертой бедности, составила 7,3%. Показатель уровня бедности связан с уровнем материального благополучия населения. В рейтинге регионов по данному параметру ХМАО занял восьмое место, что говорит о достаточной финансовой обеспеченности жителей округа. Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ по итогам 2022 года занял четвертую строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому развитию. Высокие позиции связаны с сырьевой направленностью региона.