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Челябинские вузы вошли в российский топ по уровню зарплат выпускников

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускники УрФУ. Екатеринбург, высшее образование, выпускники, академические шапочки, выдача дипломов, вузы
Уровень зарплаты выпускников позволил двум челябинским вузам войти в российский рейтинг Фото:

Два университета Челябинской области вошли в рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников двух направлений подготовки. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, в список попали Челябинский (ЧелГУ) и Южно-Уральский (ЮУрГУ) госуниверситеты.

«Рейтинг вузов России составили исходя из уровня зарплат выпускников 2017—2022 годов, работающих в сфере экономики и финансов. В топ вошли и два челябинских учебных заведения», — отметили в SuperJob.

ЧелГУ занял 16 место. Средние зарплаты в отраслях экономики и финансов у выпускников составили 75 тысяч рублей ежемесячно. За год они поднялись на пять тысяч. При этом в городе остались работать 60% окончивших университет.

Другой вуз, ЮУрГУ, оказался ниже на две строки — на 18 месте. Здесь средние зарплаты выпускников составили примерно 70 тысяч с годовым ростом в три тысячи рублей. После выпуска в городе осталось 73% бывших студентов вуза.

За год свои позиции в рейтинге ЧелГУ смог сохранить, а ЮУрГУ опустился на строку ниже. Среди учебных заведений УрФО высокие позиции заняли два вуза: Уральский финансовый университет (12 позиция) и Уральский государственный экономический университет (14 место). В топ-3 по стране вошли МГИМО, Высшая школа экономики и МГУ.

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Два университета Челябинской области вошли в рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников двух направлений подготовки. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, в список попали Челябинский (ЧелГУ) и Южно-Уральский (ЮУрГУ) госуниверситеты. «Рейтинг вузов России составили исходя из уровня зарплат выпускников 2017—2022 годов, работающих в сфере экономики и финансов. В топ вошли и два челябинских учебных заведения», — отметили в SuperJob. ЧелГУ занял 16 место. Средние зарплаты в отраслях экономики и финансов у выпускников составили 75 тысяч рублей ежемесячно. За год они поднялись на пять тысяч. При этом в городе остались работать 60% окончивших университет. Другой вуз, ЮУрГУ, оказался ниже на две строки — на 18 месте. Здесь средние зарплаты выпускников составили примерно 70 тысяч с годовым ростом в три тысячи рублей. После выпуска в городе осталось 73% бывших студентов вуза. За год свои позиции в рейтинге ЧелГУ смог сохранить, а ЮУрГУ опустился на строку ниже. Среди учебных заведений УрФО высокие позиции заняли два вуза: Уральский финансовый университет (12 позиция) и Уральский государственный экономический университет (14 место). В топ-3 по стране вошли МГИМО, Высшая школа экономики и МГУ.
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