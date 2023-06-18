Челябинские вузы вошли в российский топ по уровню зарплат выпускников

Уровень зарплаты выпускников позволил двум челябинским вузам войти в российский рейтинг Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Два университета Челябинской области вошли в рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников двух направлений подготовки. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, в список попали Челябинский (ЧелГУ) и Южно-Уральский (ЮУрГУ) госуниверситеты.

«Рейтинг вузов России составили исходя из уровня зарплат выпускников 2017—2022 годов, работающих в сфере экономики и финансов. В топ вошли и два челябинских учебных заведения», — отметили в SuperJob.

ЧелГУ занял 16 место. Средние зарплаты в отраслях экономики и финансов у выпускников составили 75 тысяч рублей ежемесячно. За год они поднялись на пять тысяч. При этом в городе остались работать 60% окончивших университет.

Другой вуз, ЮУрГУ, оказался ниже на две строки — на 18 месте. Здесь средние зарплаты выпускников составили примерно 70 тысяч с годовым ростом в три тысячи рублей. После выпуска в городе осталось 73% бывших студентов вуза.

За год свои позиции в рейтинге ЧелГУ смог сохранить, а ЮУрГУ опустился на строку ниже. Среди учебных заведений УрФО высокие позиции заняли два вуза: Уральский финансовый университет (12 позиция) и Уральский государственный экономический университет (14 место). В топ-3 по стране вошли МГИМО, Высшая школа экономики и МГУ.