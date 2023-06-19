Следователи раскрыли детали смерти мужчины, выпавшего из многоэтажки в Перми

Следком: смерть мужчины, выпавшего из многоэтажки в Перми, не носит криминальный характер

19 июня 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Следователи проводят процессуальную проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Смерть мужчины, который выпал из окна одного из многоэтажных домов Перми не носит криминальный характер. Сейчас проводится проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Следственными органами следственного управления СК России по факту обнаружения во дворе жилого дома тела мужчины проводится процессуальная проверка. Смерть мужчины не носит криминальный характер», — сообщает пресс-служба. Ранее стало известно, что из окна 25-этажного дома в Перми выпал мужчина и разбился насмерть. ЧП произошло в ЖК «Полет» по адресу шоссе Космонавтов, 125.

Смерть мужчины, который выпал из окна одного из многоэтажных домов Перми не носит криминальный характер. Сейчас проводится проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Следственными органами следственного управления СК России по факту обнаружения во дворе жилого дома тела мужчины проводится процессуальная проверка. Смерть мужчины не носит криминальный характер», — сообщает пресс-служба. Ранее стало известно, что из окна 25-этажного дома в Перми выпал мужчина и разбился насмерть. ЧП произошло в ЖК «Полет» по адресу шоссе Космонавтов, 125.