Следователи раскрыли детали смерти мужчины, выпавшего из многоэтажки в Перми

Следователи проводят процессуальную проверку
Смерть мужчины, который выпал из окна одного из многоэтажных домов Перми не носит криминальный характер. Сейчас проводится проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«Следственными органами следственного управления СК России по факту обнаружения во дворе жилого дома тела мужчины проводится процессуальная проверка. Смерть мужчины не носит криминальный характер», — сообщает пресс-служба.
Ранее стало известно, что из окна 25-этажного дома в Перми выпал мужчина и разбился насмерть. ЧП произошло в ЖК «Полет» по адресу шоссе Космонавтов, 125.
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