Следователи раскрыли детали смерти мужчины, выпавшего из многоэтажки в Перми

Следком: смерть мужчины, выпавшего из многоэтажки в Перми, не носит криминальный характер
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Взрыв в общежитии по адресу Тельмана, 10. Курган, следственный комитет
Следователи проводят процессуальную проверку Фото:

Смерть мужчины, который выпал из окна одного из многоэтажных домов Перми не носит криминальный характер. Сейчас проводится проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Следственными органами следственного управления СК России по факту обнаружения во дворе жилого дома тела мужчины проводится процессуальная проверка. Смерть мужчины не носит криминальный характер», — сообщает пресс-служба.

Ранее стало известно, что из окна 25-этажного дома в Перми выпал мужчина и разбился насмерть. ЧП произошло в ЖК «Полет» по адресу шоссе Космонавтов, 125.

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Смерть мужчины, который выпал из окна одного из многоэтажных домов Перми не носит криминальный характер. Сейчас проводится проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Следственными органами следственного управления СК России по факту обнаружения во дворе жилого дома тела мужчины проводится процессуальная проверка. Смерть мужчины не носит криминальный характер», — сообщает пресс-служба. Ранее стало известно, что из окна 25-этажного дома в Перми выпал мужчина и разбился насмерть. ЧП произошло в ЖК «Полет» по адресу шоссе Космонавтов, 125.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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