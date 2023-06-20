В Херсонской области отреагировали на обвинения в отказе эвакуировать людей без паспорта РФ

Жителям затопленных районов Херсонской области для эвакуации не нужен российский паспорт

20 июня 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Для эвакуации из затопленных районов российский паспорт не нужен (архивный снимок) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Для эвакуации из районов, затопленных из-за подрыва Каховской ГЭС, жителям не нужен российский паспорт. Это удалось узнать корреспонденту URA.RU у представителя Военно-гражданской администрации Алешкинского района Херсонской области в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В проукраинских telegram-каналах начала распространяться информация о том, что в городе Алешки Херсонской области в результате прорыва Каховской ГЭС будто бы погибло около 500 человек. Это произошло якобы из-за того, что спасатели отказывают в помощи людям, у которых нет российского паспорта. Корреспондент URA.RU связался с Военно-гражданской администрацией Алешкинского района и спросил, нужен ли российский паспорт для эвакуации. «Российский паспорт иметь не обязательно. <…> Могут подойти украинский паспорт, свидетельство о рождении детей», — сообщили в ведомстве. Собеседник агентства также опроверг слухи о том, что количество погибших составило якобы 500 человек. «То, что погибло 500 человек, конечно, вранье. Во-первых, погибших столько нет, во-вторых, документы никогда не спрашивали, ни российские, ни украинские. Мы просто забирали людей с затопленных территорий даже без документов, без ничего. Поэтому это 100% фейк, и никто никогда не обращал внимание на наличие российского именно паспорта», — сказал представитель Военно-гражданской администрации. Премьер-министр Херсонской области Андрей Алексеенко 18 июня в своем Telegram-канале назвал точное количество умерших: «К сожалению, число погибших выросло до 35 человек». Ранее агентство URA.RU сообщало о том, что Каховскую ГЭС атаковали ВСУ. В сети разошлись подложные фото животных, пострадавших из-за наводнения в Херсонской области. Для создания этого фейка авторы использовали стоковые снимки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для эвакуации из районов, затопленных из-за подрыва Каховской ГЭС, жителям не нужен российский паспорт. Это удалось узнать корреспонденту URA.RU у представителя Военно-гражданской администрации Алешкинского района Херсонской области в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В проукраинских telegram-каналах начала распространяться информация о том, что в городе Алешки Херсонской области в результате прорыва Каховской ГЭС будто бы погибло около 500 человек. Это произошло якобы из-за того, что спасатели отказывают в помощи людям, у которых нет российского паспорта. Корреспондент URA.RU связался с Военно-гражданской администрацией Алешкинского района и спросил, нужен ли российский паспорт для эвакуации. «Российский паспорт иметь не обязательно. <…> Могут подойти украинский паспорт, свидетельство о рождении детей», — сообщили в ведомстве. Собеседник агентства также опроверг слухи о том, что количество погибших составило якобы 500 человек. «То, что погибло 500 человек, конечно, вранье. Во-первых, погибших столько нет, во-вторых, документы никогда не спрашивали, ни российские, ни украинские. Мы просто забирали людей с затопленных территорий даже без документов, без ничего. Поэтому это 100% фейк, и никто никогда не обращал внимание на наличие российского именно паспорта», — сказал представитель Военно-гражданской администрации. Премьер-министр Херсонской области Андрей Алексеенко 18 июня в своем Telegram-канале назвал точное количество умерших: «К сожалению, число погибших выросло до 35 человек». Ранее агентство URA.RU сообщало о том, что Каховскую ГЭС атаковали ВСУ. В сети разошлись подложные фото животных, пострадавших из-за наводнения в Херсонской области. Для создания этого фейка авторы использовали стоковые снимки.