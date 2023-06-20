В ХМАО простились с военным, погибшим на Донбассе

В Урае (ХМАО) простились с рядовым Николаем Кизиловым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом об этом сообщили городские власти в официальном паблике мэрии в соцсети «Вконтакте».
«Николай погиб 13 июня на территории Донецкой Народной Республики при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Он погиб, выполняя свой воинский долг, погиб как герой, мужественно отстаивая мир на освобожденных территориях и удерживая занятые стратегически важные участки. Ему было 32 года», — рассказали в мэрии.
По информации администрации города, погибший был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года, служил в мотострелковой роте. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга рядовой Кизилов Николай Николаевич награжден Орденом Мужества посмертно.
Россия проводит специальную военную операцию по защите своих территорий с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач спецоперации принимают участие бойцы из всех регионов РФ
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