В ХМАО простились с военным, погибшим на Донбассе

20 июня 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Николай Кизилов погиб в ДНР 13 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Урае (ХМАО) простились с рядовым Николаем Кизиловым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом об этом сообщили городские власти в официальном паблике мэрии в соцсети «Вконтакте». «Николай погиб 13 июня на территории Донецкой Народной Республики при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Он погиб, выполняя свой воинский долг, погиб как герой, мужественно отстаивая мир на освобожденных территориях и удерживая занятые стратегически важные участки. Ему было 32 года», — рассказали в мэрии. По информации администрации города, погибший был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года, служил в мотострелковой роте. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга рядовой Кизилов Николай Николаевич награжден Орденом Мужества посмертно. Россия проводит специальную военную операцию по защите своих территорий с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач спецоперации принимают участие бойцы из всех регионов РФ

В Урае (ХМАО) простились с рядовым Николаем Кизиловым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом об этом сообщили городские власти в официальном паблике мэрии в соцсети «Вконтакте». «Николай погиб 13 июня на территории Донецкой Народной Республики при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Он погиб, выполняя свой воинский долг, погиб как герой, мужественно отстаивая мир на освобожденных территориях и удерживая занятые стратегически важные участки. Ему было 32 года», — рассказали в мэрии. По информации администрации города, погибший был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года, служил в мотострелковой роте. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга рядовой Кизилов Николай Николаевич награжден Орденом Мужества посмертно. Россия проводит специальную военную операцию по защите своих территорий с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач спецоперации принимают участие бойцы из всех регионов РФ