В ХМАО простились с военным, погибшим на Донбассе

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Николай Кизилов погиб в ДНР 13 июня Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Урае (ХМАО) простились с рядовым Николаем Кизиловым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом об этом сообщили городские власти в официальном паблике мэрии в соцсети «Вконтакте».

«Николай погиб 13 июня на территории Донецкой Народной Республики при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Он погиб, выполняя свой воинский долг, погиб как герой, мужественно отстаивая мир на освобожденных территориях и удерживая занятые стратегически важные участки. Ему было 32 года», — рассказали в мэрии.

По информации администрации города, погибший был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года, служил в мотострелковой роте. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга рядовой Кизилов Николай Николаевич награжден Орденом Мужества посмертно.

Россия проводит специальную военную операцию по защите своих территорий с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач спецоперации принимают участие бойцы из всех регионов РФ

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В Урае (ХМАО) простились с рядовым Николаем Кизиловым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом об этом сообщили городские власти в официальном паблике мэрии в соцсети «Вконтакте». «Николай погиб 13 июня на территории Донецкой Народной Республики при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Он погиб, выполняя свой воинский долг, погиб как герой, мужественно отстаивая мир на освобожденных территориях и удерживая занятые стратегически важные участки. Ему было 32 года», — рассказали в мэрии. По информации администрации города, погибший был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года, служил в мотострелковой роте. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга рядовой Кизилов Николай Николаевич награжден Орденом Мужества посмертно. Россия проводит специальную военную операцию по защите своих территорий с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач спецоперации принимают участие бойцы из всех регионов РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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