В Пермском крае наградили артистку за роль Пиноккио

Артистку из Кудымкарского театра наградили за роль Пиноккио Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Артистка Коми-Пермяцкого национального драматического театра получила премию за роль Пиноккио в одноименном спектакле. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

«На церемонии закрытия 92 сезона в Кудымкарском театре премия в номинации „Театральное искусство“ была вручена артистке Ярославе Ульяновой за роль Пиноккио. Режиссером одноименного спектакля выступила Юлия Беляева», — указано на сайте.

По данным сайта, размер премии составил 40 тысяч рублей. По словам главы Коми-Пермяцкого округа, министра Пермского края Алексея Плотникова, за 15 лет существования премии стали хорошим стимулом для деятелей и учреждений культуры в реализации этнокультурных проектов. Он подчеркнул, что на сегодняшний день присуждено порядка 100 премий, а число лауреатов — более 120 человек.

Ранее мюзикл «Три товарища» пермского академического Театра-Театра победил в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле» и был удостоен российской национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщало ТАСС.