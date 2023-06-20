20 июня 2023

В Пермском крае наградили артистку за роль Пиноккио

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Конференция СЖР по СО в Камерном театре. Екатеринбург, камерный театр, объединенный музей писателей урала
Артистку из Кудымкарского театра наградили за роль Пиноккио Фото:

Артистка Коми-Пермяцкого национального драматического театра получила премию за роль Пиноккио в одноименном спектакле. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

«На церемонии закрытия 92 сезона в Кудымкарском театре премия в номинации „Театральное искусство“ была вручена артистке Ярославе Ульяновой за роль Пиноккио. Режиссером одноименного спектакля выступила Юлия Беляева», — указано на сайте.

По данным сайта, размер премии составил 40 тысяч рублей. По словам главы Коми-Пермяцкого округа, министра Пермского края Алексея Плотникова, за 15 лет существования премии стали хорошим стимулом для деятелей и учреждений культуры в реализации этнокультурных проектов. Он подчеркнул, что на сегодняшний день присуждено порядка 100 премий, а число лауреатов — более 120 человек.

Ранее мюзикл «Три товарища» пермского академического Театра-Театра победил в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле» и был удостоен российской национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщало ТАСС.

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Артистка Коми-Пермяцкого национального драматического театра получила премию за роль Пиноккио в одноименном спектакле. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. «На церемонии закрытия 92 сезона в Кудымкарском театре премия в номинации „Театральное искусство“ была вручена артистке Ярославе Ульяновой за роль Пиноккио. Режиссером одноименного спектакля выступила Юлия Беляева», — указано на сайте. По данным сайта, размер премии составил 40 тысяч рублей. По словам главы Коми-Пермяцкого округа, министра Пермского края Алексея Плотникова, за 15 лет существования премии стали хорошим стимулом для деятелей и учреждений культуры в реализации этнокультурных проектов. Он подчеркнул, что на сегодняшний день присуждено порядка 100 премий, а число лауреатов — более 120 человек. Ранее мюзикл «Три товарища» пермского академического Театра-Театра победил в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле» и был удостоен российской национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщало ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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