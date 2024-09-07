Явка избирателей на выборах в Пермском крае превысила 17%

Выборы продлятся три дня
За два дня на выборах в Прикамье явка избирателей превысила 17%. Такими данными поделились специалисты избиркома региона.
«По итогам 7 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 17,73% или 80 036 человек. Явка на довыборах в законодательное собрание Пермского края по округам №12 и №20 составила 16,17%», — написано в telegram-канале «Избирком Пермский край».
Наибольшая активность по-прежнему фиксируется на выборах депутатов в Юсьвинском, Уинском и Октябрьском округах. К вечеру второго дня голосования явка в регионе составляла 14,79%.
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