07 сентября 2024
06 сентября 2024

Явка избирателей на выборах в Пермском крае превысила 17%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы продлятся три дня
Выборы продлятся три дня Фото:

За два дня на выборах в Прикамье явка избирателей превысила 17%. Такими данными поделились специалисты избиркома региона.

«По итогам 7 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 17,73% или 80 036 человек. Явка на довыборах в законодательное собрание Пермского края по округам №12 и №20 составила 16,17%», — написано в telegram-канале «Избирком Пермский край».

Наибольшая активность по-прежнему фиксируется на выборах депутатов в Юсьвинском, Уинском и Октябрьском округах. К вечеру второго дня голосования явка в регионе составляла 14,79%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За два дня на выборах в Прикамье явка избирателей превысила 17%. Такими данными поделились специалисты избиркома региона. «По итогам 7 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 17,73% или 80 036 человек. Явка на довыборах в законодательное собрание Пермского края по округам №12 и №20 составила 16,17%», — написано в telegram-канале «Избирком Пермский край». Наибольшая активность по-прежнему фиксируется на выборах депутатов в Юсьвинском, Уинском и Октябрьском округах. К вечеру второго дня голосования явка в регионе составляла 14,79%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...