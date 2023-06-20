В Кольцово автобус чуть не заехал под самолет

21 июня 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Многие пассажиры получили ушибы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пассажирский автобус из-за невнимательности водителя чуть не попал под самолет в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. В результате резкого торможения пострадали несколько человек. «Водитель должен был доставить уральцев до рейса на Москву, но увлекся и не заметил воздушное судно. Чтобы не заехать под него, срочно нажал на тормоз», — сообщает telegram-канал Ural Mash. В результате взрослые ловили детей, а некоторые пассажиры порвали одежду. Одной женщине 49 лет пришлось хуже всего: висящие под потолком ручки попали ей в челюсть, из-за чего у нее пошла кровь. В Москве она обратилась в медпункт с подозрением на перелом и сотрясение, но диагноз не подтвердился. «Кольцовский пункт полиции отказал в возбуждении дела, так как не нашли состава преступления. Пострадавшие хотят, чтобы водителя отстранили от работы», — уточняет Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово. Там пообещали уточнить информация и вернуться с обратной связью.

Пассажирский автобус из-за невнимательности водителя чуть не попал под самолет в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. В результате резкого торможения пострадали несколько человек. «Водитель должен был доставить уральцев до рейса на Москву, но увлекся и не заметил воздушное судно. Чтобы не заехать под него, срочно нажал на тормоз», — сообщает telegram-канал Ural Mash. В результате взрослые ловили детей, а некоторые пассажиры порвали одежду. Одной женщине 49 лет пришлось хуже всего: висящие под потолком ручки попали ей в челюсть, из-за чего у нее пошла кровь. В Москве она обратилась в медпункт с подозрением на перелом и сотрясение, но диагноз не подтвердился. «Кольцовский пункт полиции отказал в возбуждении дела, так как не нашли состава преступления. Пострадавшие хотят, чтобы водителя отстранили от работы», — уточняет Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово. Там пообещали уточнить информация и вернуться с обратной связью.