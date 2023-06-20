20 июня 2023

В Кольцово автобус чуть не заехал под самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Многие пассажиры получили ушибы Фото:

Пассажирский автобус из-за невнимательности водителя чуть не попал под самолет в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. В результате резкого торможения пострадали несколько человек.

«Водитель должен был доставить уральцев до рейса на Москву, но увлекся и не заметил воздушное судно. Чтобы не заехать под него, срочно нажал на тормоз», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

В результате взрослые ловили детей, а некоторые пассажиры порвали одежду. Одной женщине 49 лет пришлось хуже всего: висящие под потолком ручки попали ей в челюсть, из-за чего у нее пошла кровь. В Москве она обратилась в медпункт с подозрением на перелом и сотрясение, но диагноз не подтвердился.

«Кольцовский пункт полиции отказал в возбуждении дела, так как не нашли состава преступления. Пострадавшие хотят, чтобы водителя отстранили от работы», — уточняет Ural Mash.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово. Там пообещали уточнить информация и вернуться с обратной связью.

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Пассажирский автобус из-за невнимательности водителя чуть не попал под самолет в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. В результате резкого торможения пострадали несколько человек. «Водитель должен был доставить уральцев до рейса на Москву, но увлекся и не заметил воздушное судно. Чтобы не заехать под него, срочно нажал на тормоз», — сообщает telegram-канал Ural Mash. В результате взрослые ловили детей, а некоторые пассажиры порвали одежду. Одной женщине 49 лет пришлось хуже всего: висящие под потолком ручки попали ей в челюсть, из-за чего у нее пошла кровь. В Москве она обратилась в медпункт с подозрением на перелом и сотрясение, но диагноз не подтвердился. «Кольцовский пункт полиции отказал в возбуждении дела, так как не нашли состава преступления. Пострадавшие хотят, чтобы водителя отстранили от работы», — уточняет Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово. Там пообещали уточнить информация и вернуться с обратной связью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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