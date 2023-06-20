В Кольцово автобус чуть не заехал под самолет

Пассажирский автобус из-за невнимательности водителя чуть не попал под самолет в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. В результате резкого торможения пострадали несколько человек.
«Водитель должен был доставить уральцев до рейса на Москву, но увлекся и не заметил воздушное судно. Чтобы не заехать под него, срочно нажал на тормоз», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
В результате взрослые ловили детей, а некоторые пассажиры порвали одежду. Одной женщине 49 лет пришлось хуже всего: висящие под потолком ручки попали ей в челюсть, из-за чего у нее пошла кровь. В Москве она обратилась в медпункт с подозрением на перелом и сотрясение, но диагноз не подтвердился.
«Кольцовский пункт полиции отказал в возбуждении дела, так как не нашли состава преступления. Пострадавшие хотят, чтобы водителя отстранили от работы», — уточняет Ural Mash.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово. Там пообещали уточнить информация и вернуться с обратной связью.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.