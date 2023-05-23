Миронов: Минобороны компенсирует пенсии участвующим в СВО ветеранам

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Интервью. Справедливая Россия. Москва, миронов сергей
Выплата пенсии составит 100%, заявил Сергей Миронов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобороны планирует компенсировать россиянам полную сумму пенсии на время службы в специальной военной операции. Об этом сообщил руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, ссылаясь на ответ министерства на запрос.

«Согласно готовящемуся проекту указа президента, ветераны будут получать 100% компенсацию пенсии в период службы в зоне СВО», — сказал Миронов, его слова приводит «Интерфакс». Он подчеркнул, что с самого начала СВО действовал закон, по которому военный пенсионер при частичной мобилизации терял свою пенсию. Миронов добавил, что Минобороны уже подготовило соответствующие указы и постановления.

Ранее депутат Госдумы Лантратова пообещала помочь совершеннолетним детям погибших в СВО с получением выплат. Соответствующее обращение Лантратова направила секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку.

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Минобороны планирует компенсировать россиянам полную сумму пенсии на время службы в специальной военной операции. Об этом сообщил руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, ссылаясь на ответ министерства на запрос. «Согласно готовящемуся проекту указа президента, ветераны будут получать 100% компенсацию пенсии в период службы в зоне СВО», — сказал Миронов, его слова приводит «Интерфакс». Он подчеркнул, что с самого начала СВО действовал закон, по которому военный пенсионер при частичной мобилизации терял свою пенсию. Миронов добавил, что Минобороны уже подготовило соответствующие указы и постановления. Ранее депутат Госдумы Лантратова пообещала помочь совершеннолетним детям погибших в СВО с получением выплат. Соответствующее обращение Лантратова направила секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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