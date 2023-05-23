Миронов: Минобороны компенсирует пенсии участвующим в СВО ветеранам

Минобороны планирует компенсировать россиянам полную сумму пенсии на время службы в специальной военной операции. Об этом сообщил руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, ссылаясь на ответ министерства на запрос.
«Согласно готовящемуся проекту указа президента, ветераны будут получать 100% компенсацию пенсии в период службы в зоне СВО», — сказал Миронов, его слова приводит «Интерфакс». Он подчеркнул, что с самого начала СВО действовал закон, по которому военный пенсионер при частичной мобилизации терял свою пенсию. Миронов добавил, что Минобороны уже подготовило соответствующие указы и постановления.
Ранее депутат Госдумы Лантратова пообещала помочь совершеннолетним детям погибших в СВО с получением выплат. Соответствующее обращение Лантратова направила секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку.
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