Челябинец обокрал драмтеатр, где трудился разнорабочим

Житель Челябинска украл из драмтеатра, где работал, декоративные аксессуары на сумму 106 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. По данным URA.RU, мужчина своровал дверные ручки.
«Мужчина 1986 года рождения, работая в должности разнорабочего в ОГБУК „Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова“, похитил декоративные аксессуары. Эти аксессуары представляли художественную и культурную ценность. Учреждению культуры причинен ущерб в размере 106 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
По данным URA.RU, мужчина в июле 2022 года отвинтил и похитил десять латунных ручек с дверей театра. Судом ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. Свою вину челябинец признал и пообещал возместить ущерб.
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