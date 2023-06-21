Пермяк продает винтажный Ibanez с автографом Gary Moore

В Пермь музыкант приезжал с концертом в 2010 году Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Житель Перми выставил на продажу винтажную гитару Ibanez с автографом ирландского певца и гитариста Гэри Мура (Gary Moore). Стоимость инструмента — 100 тысяч рублей. Как рассказал URA.RU продавец, автограф на гитаре Мур оставил во время своего визита в Пермь, где в октябре 2010 года выступал с концертом.

«Инструмент был мной приобретен на японском аукционе, но автограф точно получен ранее в Перми. Мур расписался на гитаре во время пресс-конференции, которую проводили для журналистов перед концертом. Сама гитара 1983 года выпуска, имеются некоторые повреждения на задней деке, вероятно от ремня», — рассказал корреспонденту агентства продавец. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито» в разделе «Музыкальные инструменты».

В придачу к гитаре идет жесткий кейс, обшитый изнутри бархатом. Автор объявления уточняет, что готов торговаться.

Роберт Уильям Гэри Мур был известным гитаристом-виртуозом, певцом и автором песен, внесшим заметный вклад развитие блюз-рока. Самой популярной композицией музыканта является баллада «Still Got the Blues». Свой единственный концерт в Перми Гэри Мур дал 26 октября 2010 года, выступив тогда во дворце спорта «Молот». Это выступление оказалось частью последнего турне Мура. Через три месяца его нашли мертвым в своем гостиничном номере на юге Испании.

Гитара с автографом Гэри Мура продается в оригинальном жестком кейсе Фото: сайт «Авито»