В челябинском вузе будут готовить специалистов по искусственному интеллекту

22 июня 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Специалистов по ИИ будут обучать на кафедре системного программирования Фото: Анна Майорова © URA.RU В крупнейшем вузе Челябинской области, Южно-Уральском госуниверситете, будут готовить специалистов по искусственному интеллекту. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Новая магистерская программа реализуется на направлении „Программная инженерия“ и разработана в сотрудничестве с IT-компанией „3DiVi“ при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования России в рамках федерального проекта „Искусственный интеллект“. Магистрантов будут обучать на кафедре системного программирования», — сообщили в пресс-службе университета. Программа рассчитана на выпускников бакалавриата и специалитета. Срок обучения в магистратуре — два года.

В крупнейшем вузе Челябинской области, Южно-Уральском госуниверситете, будут готовить специалистов по искусственному интеллекту. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Новая магистерская программа реализуется на направлении „Программная инженерия“ и разработана в сотрудничестве с IT-компанией „3DiVi“ при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования России в рамках федерального проекта „Искусственный интеллект“. Магистрантов будут обучать на кафедре системного программирования», — сообщили в пресс-службе университета. Программа рассчитана на выпускников бакалавриата и специалитета. Срок обучения в магистратуре — два года.