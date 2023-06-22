В челябинском вузе будут готовить специалистов по искусственному интеллекту

В крупнейшем вузе Челябинской области, Южно-Уральском госуниверситете, будут готовить специалистов по искусственному интеллекту. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.
«Новая магистерская программа реализуется на направлении „Программная инженерия“ и разработана в сотрудничестве с IT-компанией „3DiVi“ при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования России в рамках федерального проекта „Искусственный интеллект“. Магистрантов будут обучать на кафедре системного программирования», — сообщили в пресс-службе университета.
Программа рассчитана на выпускников бакалавриата и специалитета. Срок обучения в магистратуре — два года.
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