В Челябинске с 23 июня два автобусных рейса вернутся на привычные маршруты

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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск , жилье, недвижимость, автобус, автотранспорт, новый микрорайон, городской автобус
Вернутся на свои маршруты автобусы 4 и 34 Фото:

В Челябинске с 23 июня два автобусных рейса будут ходить по своим обычным маршрутам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минтранса.

«Автобусы 4 и 34 в Челябинске возвращаются на привычные маршруты с 23 июня. Они снова будут ходить по улице Марченко после досрочного окончания ремонта коммунальных сетей», — рассказали в минтрансе.

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В Челябинске с 23 июня два автобусных рейса будут ходить по своим обычным маршрутам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минтранса. «Автобусы 4 и 34 в Челябинске возвращаются на привычные маршруты с 23 июня. Они снова будут ходить по улице Марченко после досрочного окончания ремонта коммунальных сетей», — рассказали в минтрансе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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