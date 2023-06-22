В Челябинске с 23 июня два автобусных рейса вернутся на привычные маршруты

22 июня 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Вернутся на свои маршруты автобусы 4 и 34 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 23 июня два автобусных рейса будут ходить по своим обычным маршрутам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минтранса. «Автобусы 4 и 34 в Челябинске возвращаются на привычные маршруты с 23 июня. Они снова будут ходить по улице Марченко после досрочного окончания ремонта коммунальных сетей», — рассказали в минтрансе.

В Челябинске с 23 июня два автобусных рейса будут ходить по своим обычным маршрутам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минтранса. «Автобусы 4 и 34 в Челябинске возвращаются на привычные маршруты с 23 июня. Они снова будут ходить по улице Марченко после досрочного окончания ремонта коммунальных сетей», — рассказали в минтрансе.