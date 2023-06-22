22 июня 2023

В аэропорту Челябинска маму с детьми не пустили в самолет из-за заламинированных документов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Курчатов». Челябинск, аэропорт, победа авиакомпания
С 1 июня 2023 в авиакомпаниях ужесточили требования по контролю документов Фото:

В Челябинском аэропорту маму с двумя детьми не пустили на рейс авиакомпании «Победа» из-за заламинированных документов. Сотрудников на стойке регистрации не устроили заламинированные свидетельства о рождении детей. Об причинах рассказали в пресс-службе аэропорта.

«До первого июня 2023 года шли навстречу пассажирам, если оказывались заламинированные документы. С этого месяца пришли требования авиакомпаний по ужесточению контроля документов, если нет возможности установить их подлинность или если они заламинированы», — сообщили в пресс-службе авапредприятия.

По словам пресс-службы, в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 143, заламинированный документ не является действительным. На этом основании женщину с двумя детьми не пустили на борт самолета авиакомпании «Победа». При этом в феврале те же документы, по словам Елены, спокойно приняли.

Мама с двумя сыновьями 8 и 12 лет планировала вылететь в Сочи на отдых. У моря Елена хотела отметить день рождения одного из сыновей. Она приобрела билеты за 26 тысяч рублей и забронировала отель, но путешествие так и не состоялось.

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В Челябинском аэропорту маму с двумя детьми не пустили на рейс авиакомпании «Победа» из-за заламинированных документов. Сотрудников на стойке регистрации не устроили заламинированные свидетельства о рождении детей. Об причинах рассказали в пресс-службе аэропорта. «До первого июня 2023 года шли навстречу пассажирам, если оказывались заламинированные документы. С этого месяца пришли требования авиакомпаний по ужесточению контроля документов, если нет возможности установить их подлинность или если они заламинированы», — сообщили в пресс-службе авапредприятия. По словам пресс-службы, в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 143, заламинированный документ не является действительным. На этом основании женщину с двумя детьми не пустили на борт самолета авиакомпании «Победа». При этом в феврале те же документы, по словам Елены, спокойно приняли. Мама с двумя сыновьями 8 и 12 лет планировала вылететь в Сочи на отдых. У моря Елена хотела отметить день рождения одного из сыновей. Она приобрела билеты за 26 тысяч рублей и забронировала отель, но путешествие так и не состоялось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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