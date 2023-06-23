Губернатор ХМАО Комарова объявила об усилении мер безопасности в регионе. Видео

24 июня 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Комарова сообщила, что обстановка в регионе спокойная и находится под контролем властей и силовых структур Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина В Ханты-Мансийского автономном округе органы власти и правоохранительные органы предпринимают повышенные меры для обеспечения безопасности граждан в связи со сложившейся обстановкой. Об этом глава округа Наталья Комарова объявила в своем обращении в соцсети. «В связи с обращением президента России Владимира Путина обращу внимание югорчан на следующее. Органы власти и правоохранительные органы региона обеспечивают повышенные меры по безопасности граждан и объектов экономики», — сообщила глава региона в своем telegram-канале. Наталья Комарова отметила, что обстановка в регионе спокойная и находится под контролем. Ранее, 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции своих бойцов. Минобороны опровергло это заявление. Позднее, президент РФ Владимир Путин 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Губернатор ХМАО Наталья Комарова полностью поддержала позицию главнокомандующего страны, а глава Сургута Андрей Филатов призвал земляков, которые проходят службу в составе ЧВК «Вагнер», не предавать страну и оставаться верными президенту Владимиру Путину.

В Ханты-Мансийского автономном округе органы власти и правоохранительные органы предпринимают повышенные меры для обеспечения безопасности граждан в связи со сложившейся обстановкой. Об этом глава округа Наталья Комарова объявила в своем обращении в соцсети. «В связи с обращением президента России Владимира Путина обращу внимание югорчан на следующее. Органы власти и правоохранительные органы региона обеспечивают повышенные меры по безопасности граждан и объектов экономики», — сообщила глава региона в своем telegram-канале. Наталья Комарова отметила, что обстановка в регионе спокойная и находится под контролем. Ранее, 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции своих бойцов. Минобороны опровергло это заявление. Позднее, президент РФ Владимир Путин 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Губернатор ХМАО Наталья Комарова полностью поддержала позицию главнокомандующего страны, а глава Сургута Андрей Филатов призвал земляков, которые проходят службу в составе ЧВК «Вагнер», не предавать страну и оставаться верными президенту Владимиру Путину.