23 июня 2023

Губернатор ХМАО Комарова объявила об усилении мер безопасности в регионе. Видео

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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, портрет, комарова наталья
Комарова сообщила, что обстановка в регионе спокойная и находится под контролем властей и силовых структур Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

В Ханты-Мансийского автономном округе органы власти и правоохранительные органы предпринимают повышенные меры для обеспечения безопасности граждан в связи со сложившейся обстановкой. Об этом глава округа Наталья Комарова объявила в своем обращении в соцсети.

«В связи с обращением президента России Владимира Путина обращу внимание югорчан на следующее. Органы власти и правоохранительные органы региона обеспечивают повышенные меры по безопасности граждан и объектов экономики», — сообщила глава региона в своем telegram-канале. Наталья Комарова отметила, что обстановка в регионе спокойная и находится под контролем.

Ранее, 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции своих бойцов. Минобороны опровергло это заявление. Позднее, президент РФ Владимир Путин 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Губернатор ХМАО Наталья Комарова полностью поддержала позицию главнокомандующего страны, а глава Сургута Андрей Филатов призвал земляков, которые проходят службу в составе ЧВК «Вагнер», не предавать страну и оставаться верными президенту Владимиру Путину.

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В Ханты-Мансийского автономном округе органы власти и правоохранительные органы предпринимают повышенные меры для обеспечения безопасности граждан в связи со сложившейся обстановкой. Об этом глава округа Наталья Комарова объявила в своем обращении в соцсети. «В связи с обращением президента России Владимира Путина обращу внимание югорчан на следующее. Органы власти и правоохранительные органы региона обеспечивают повышенные меры по безопасности граждан и объектов экономики», — сообщила глава региона в своем telegram-канале. Наталья Комарова отметила, что обстановка в регионе спокойная и находится под контролем. Ранее, 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции своих бойцов. Минобороны опровергло это заявление. Позднее, президент РФ Владимир Путин 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Губернатор ХМАО Наталья Комарова полностью поддержала позицию главнокомандующего страны, а глава Сургута Андрей Филатов призвал земляков, которые проходят службу в составе ЧВК «Вагнер», не предавать страну и оставаться верными президенту Владимиру Путину.
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