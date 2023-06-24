Глава одного из регионов ХМАО выступил с обращением к своим жителям. Видео

25 июня 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Ураю исполнилось 58 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава города Урай Закирзянов Тимур поздравил жителей с Днем города. Видеообращение он опубликовал в своем telegram-канале. «Уважаемые урайцы! От всей души поздравляю вас с Днем нашего города! Сегодня Ураю исполнилось 58 лет! Уверен, наша славная история только начинается, и впереди у нас еще много достижений и открытий. Благодаря нашей совместной работе, патриотизму, единству и любви к своей малой Родине», — пишет глава города. Также в своем видеообращение глава города отметил достижения, которые были сделаны за год. По его словам, были построены десятки тысяч жилья, снесено много деревянных домов, закончено строительство стационара, был дан страт строительству новой школы. Ранее URA.RU писало, что мэр Сургута (ХМАО) Андрей Филатов обратился к жителям региона, чтобы поздравить их сразу с двумя праздниками — Днем России и Днем города. В этот день региону исполнилось 429 лет.

Глава города Урай Закирзянов Тимур поздравил жителей с Днем города. Видеообращение он опубликовал в своем telegram-канале. «Уважаемые урайцы! От всей души поздравляю вас с Днем нашего города! Сегодня Ураю исполнилось 58 лет! Уверен, наша славная история только начинается, и впереди у нас еще много достижений и открытий. Благодаря нашей совместной работе, патриотизму, единству и любви к своей малой Родине», — пишет глава города. Также в своем видеообращение глава города отметил достижения, которые были сделаны за год. По его словам, были построены десятки тысяч жилья, снесено много деревянных домов, закончено строительство стационара, был дан страт строительству новой школы. Ранее URA.RU писало, что мэр Сургута (ХМАО) Андрей Филатов обратился к жителям региона, чтобы поздравить их сразу с двумя праздниками — Днем России и Днем города. В этот день региону исполнилось 429 лет.