24 июня 2023
23 июня 2023

Пермские спасатели сообщили о трех погибших в пожарах на дачах

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул.Уральской 110. Пермь, мчс, пожар, чп, огнеборцы, пожарные, пч
В МЧС рассказали о погибших на пожарах Фото:

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили о трех погибших, один из которых ребенок, в результате пожаров на территории региона. Оба инцидента произошли в ночь с 24 на 25 июня.

«Сообщение о пожаре в жилом доме в СНТ „Ритм“ (Пермский муниципальный округ) поступило 25 июня в 00:11. <…> Было установлено, что происходит горение одноэтажного жилого дома. Погибла женщина и ребенок. Сообщение о пожаре в жилом доме в СНТ „Дачный“ (Краснокамский городской округ) поступило 25 июня в 03:30. <…> Было установлено, что происходит горение кирпичного дачного дома с мансардным этажом. В результате пожара обнаружен погибший мужчина», — указано в telegram-канале ведомства.

Ранее появилась информация о произошедшем пожаре в поселке Новоильинский. После того, как пожарные потушили огонь, в доме были обнаружены тела погибшей пермячки и ее внука.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили о трех погибших, один из которых ребенок, в результате пожаров на территории региона. Оба инцидента произошли в ночь с 24 на 25 июня. «Сообщение о пожаре в жилом доме в СНТ „Ритм“ (Пермский муниципальный округ) поступило 25 июня в 00:11. <…> Было установлено, что происходит горение одноэтажного жилого дома. Погибла женщина и ребенок. Сообщение о пожаре в жилом доме в СНТ „Дачный“ (Краснокамский городской округ) поступило 25 июня в 03:30. <…> Было установлено, что происходит горение кирпичного дачного дома с мансардным этажом. В результате пожара обнаружен погибший мужчина», — указано в telegram-канале ведомства. Ранее появилась информация о произошедшем пожаре в поселке Новоильинский. После того, как пожарные потушили огонь, в доме были обнаружены тела погибшей пермячки и ее внука.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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