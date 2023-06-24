Пермские спасатели сообщили о трех погибших в пожарах на дачах

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили о трех погибших, один из которых ребенок, в результате пожаров на территории региона. Оба инцидента произошли в ночь с 24 на 25 июня.
«Сообщение о пожаре в жилом доме в СНТ „Ритм“ (Пермский муниципальный округ) поступило 25 июня в 00:11. <…> Было установлено, что происходит горение одноэтажного жилого дома. Погибла женщина и ребенок. Сообщение о пожаре в жилом доме в СНТ „Дачный“ (Краснокамский городской округ) поступило 25 июня в 03:30. <…> Было установлено, что происходит горение кирпичного дачного дома с мансардным этажом. В результате пожара обнаружен погибший мужчина», — указано в telegram-канале ведомства.
Ранее появилась информация о произошедшем пожаре в поселке Новоильинский. После того, как пожарные потушили огонь, в доме были обнаружены тела погибшей пермячки и ее внука.
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