18 апреля 2025

В Перми дачники активнее всего покупают рассады помидоров и перцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя цена рассады в марте составила 100 рублей
Средняя цена рассады в марте составила 100 рублей Фото:

В Перми весной 2025 года дачники активнее всего покупают помидоры и перцы. Спрос на рассаду в марте вырос вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Товары».

«Аналитики изучили продажи рассады на платформе. Выяснилось, что за последний месяц ее стали покупать чаще в два раза, несмотря на то, что сезон только начинается. При этом сильнее всего выросли продажи саженцев помидоров (в 8,5 раз), перцев ( в 3,5 раза) и баклажанов (в 2,5 раза). По доле продаж лидируют петунии, помидоры и клубника. Один саженец в среднем обходился пользователям в 100 рублей», — рассказали в пресс-службе.

По информации компании, подготовка к дачному сезону у пермских садоводов и огородников традиционно стартует в начале весны. Многие предпочитают приобретать готовые саженцы ради экономии времени и получения гарантированного урожая. В марте 2025 года продажи рассады выросли не только по сравнению с февралем, но и относительно марта прошлого года — на 24%.

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В Перми весной 2025 года дачники активнее всего покупают помидоры и перцы. Спрос на рассаду в марте вырос вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Товары». «Аналитики изучили продажи рассады на платформе. Выяснилось, что за последний месяц ее стали покупать чаще в два раза, несмотря на то, что сезон только начинается. При этом сильнее всего выросли продажи саженцев помидоров (в 8,5 раз), перцев ( в 3,5 раза) и баклажанов (в 2,5 раза). По доле продаж лидируют петунии, помидоры и клубника. Один саженец в среднем обходился пользователям в 100 рублей», — рассказали в пресс-службе. По информации компании, подготовка к дачному сезону у пермских садоводов и огородников традиционно стартует в начале весны. Многие предпочитают приобретать готовые саженцы ради экономии времени и получения гарантированного урожая. В марте 2025 года продажи рассады выросли не только по сравнению с февралем, но и относительно марта прошлого года — на 24%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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