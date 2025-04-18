В Перми дачники активнее всего покупают рассады помидоров и перцев

В Перми весной 2025 года дачники активнее всего покупают помидоры и перцы. Спрос на рассаду в марте вырос вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Товары».
«Аналитики изучили продажи рассады на платформе. Выяснилось, что за последний месяц ее стали покупать чаще в два раза, несмотря на то, что сезон только начинается. При этом сильнее всего выросли продажи саженцев помидоров (в 8,5 раз), перцев ( в 3,5 раза) и баклажанов (в 2,5 раза). По доле продаж лидируют петунии, помидоры и клубника. Один саженец в среднем обходился пользователям в 100 рублей», — рассказали в пресс-службе.
По информации компании, подготовка к дачному сезону у пермских садоводов и огородников традиционно стартует в начале весны. Многие предпочитают приобретать готовые саженцы ради экономии времени и получения гарантированного урожая. В марте 2025 года продажи рассады выросли не только по сравнению с февралем, но и относительно марта прошлого года — на 24%.
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