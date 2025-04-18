Пермские школьники обнаружили подозрительный пакет с неизвестным веществом во время городского субботника в районе реки Данилихи. Инцидент произошел 19 апреля, когда учащиеся одной из школ убирали территорию в рамках общегородской акции.
«Сегодня, 19 апреля, ученики одной из пермских школ в рамках городского субботника убирали мусор в логу у речки Данилихи. Внимание учениц привлек яркий матрас рядом с теплотрассой. Девочки решили его сфотографировать, а потом заметили в кадре странный пакетик с белым веществом и позвали классного руководителя. Женщина позвонила в полицию», — сообщает издание «КП Пермь».
Корреспондент URA.RU запросил комментарий в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Там сообщили, что по данному факту в отделе полиции Свердловского района города Перми зарегистрирован материал. В настоящее время проводится проверка.
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