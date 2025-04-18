18 апреля 2025

Пермские школьники во время субботника нашли пакетик с неизвестным веществом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подозрительный пакет нашли в Перми на городском субботнике
Подозрительный пакет нашли в Перми на городском субботнике Фото:

Пермские школьники обнаружили подозрительный пакет с неизвестным веществом во время городского субботника в районе реки Данилихи. Инцидент произошел 19 апреля, когда учащиеся одной из школ убирали территорию в рамках общегородской акции. 

«Сегодня, 19 апреля, ученики одной из пермских школ в рамках городского субботника убирали мусор в логу у речки Данилихи. Внимание учениц привлек яркий матрас рядом с теплотрассой. Девочки решили его сфотографировать, а потом заметили в кадре странный пакетик с белым веществом и позвали классного руководителя. Женщина позвонила в полицию», — сообщает издание «КП Пермь».

Корреспондент URA.RU запросил комментарий в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Там сообщили, что по данному факту в отделе полиции Свердловского района города Перми зарегистрирован материал. В настоящее время проводится проверка.

Школьники сфотографировали пакетик с неизвестным веществом
Школьники сфотографировали пакетик с неизвестным веществом
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермские школьники обнаружили подозрительный пакет с неизвестным веществом во время городского субботника в районе реки Данилихи. Инцидент произошел 19 апреля, когда учащиеся одной из школ убирали территорию в рамках общегородской акции.  «Сегодня, 19 апреля, ученики одной из пермских школ в рамках городского субботника убирали мусор в логу у речки Данилихи. Внимание учениц привлек яркий матрас рядом с теплотрассой. Девочки решили его сфотографировать, а потом заметили в кадре странный пакетик с белым веществом и позвали классного руководителя. Женщина позвонила в полицию», — сообщает издание «КП Пермь». Корреспондент URA.RU запросил комментарий в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Там сообщили, что по данному факту в отделе полиции Свердловского района города Перми зарегистрирован материал. В настоящее время проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...