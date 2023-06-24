В Екатеринбурге силовики выяснят, сколько курсантов отравились в институте

В Екатеринбурге сотрудники прокуратуры начали проверку после случая массового отравления курсантов Уральского юридического института МВД. Силовики установят точное число пострадавших, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«В связи с обращением за медпомощью курсантов Уральского юридического института МВД прокуроры начали проверку. Силовики установят точное количество отравившихся людей», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram.
Также сотрудники прокуратуры проверят, как организовано питание в учебном заведении. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.
Ранее URA.RU писало, что в Уральском юридическом институте МВД 60 курсантов подхватили кишечную инфекцию. 36 человек, по данным источника агентства в экстренных службах, госпитализированы.
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