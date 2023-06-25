В Перми на видео попали девушки, которые выгуливали утюги на набережной

26 июня 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Вместо домашних животных пермячки использовали утюги Фото: Александр Мамаев © URA.RU Три пермячки выгуливали утюги на городской набережной. Видеозапись необычной прогулки запечатлели местные жители и опубликовали в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Ничего необычного. Три девушки выгуливают свои утюги на набережной Перми», — написал автор поста. Пермяки с юмором отнеслись к затее девушек. «Своим ходом на Банную гору идут», — предположил Михаил Борисович. «Такое может быть только в России и в Перми», — усмехнулся Илья Юркин.

Три пермячки выгуливали утюги на городской набережной. Видеозапись необычной прогулки запечатлели местные жители и опубликовали в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Ничего необычного. Три девушки выгуливают свои утюги на набережной Перми», — написал автор поста. Пермяки с юмором отнеслись к затее девушек. «Своим ходом на Банную гору идут», — предположил Михаил Борисович. «Такое может быть только в России и в Перми», — усмехнулся Илья Юркин.