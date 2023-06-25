25 июня 2023
24 июня 2023

В Перми на видео попали девушки, которые выгуливали утюги на набережной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артефакты 20го века, будущие экспонаты Музея СССР. Екатеринбург, магнитофон, утюг, радиола, магнитола
Вместо домашних животных пермячки использовали утюги Фото:

Три пермячки выгуливали утюги на городской набережной. Видеозапись необычной прогулки запечатлели местные жители и опубликовали в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Ничего необычного. Три девушки выгуливают свои утюги на набережной Перми», — написал автор поста.

Пермяки с юмором отнеслись к затее девушек. «Своим ходом на Банную гору идут», — предположил Михаил Борисович. «Такое может быть только в России и в Перми», — усмехнулся Илья Юркин.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три пермячки выгуливали утюги на городской набережной. Видеозапись необычной прогулки запечатлели местные жители и опубликовали в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Ничего необычного. Три девушки выгуливают свои утюги на набережной Перми», — написал автор поста. Пермяки с юмором отнеслись к затее девушек. «Своим ходом на Банную гору идут», — предположил Михаил Борисович. «Такое может быть только в России и в Перми», — усмехнулся Илья Юркин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...