В Перми на видео попали девушки, которые выгуливали утюги на набережной

Вместо домашних животных пермячки использовали утюги
Три пермячки выгуливали утюги на городской набережной. Видеозапись необычной прогулки запечатлели местные жители и опубликовали в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Ничего необычного. Три девушки выгуливают свои утюги на набережной Перми», — написал автор поста.
Пермяки с юмором отнеслись к затее девушек. «Своим ходом на Банную гору идут», — предположил Михаил Борисович. «Такое может быть только в России и в Перми», — усмехнулся Илья Юркин.
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