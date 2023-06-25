Участницы прогулки с утюгами на пермской набережной раскрыли цель флешмоба. Видео

Участницы прогулки с утюгами помогли себе и пермякам расширить внутренние границы

26 июня 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Обычно на набережной гуляют без утюгов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU На пермской набережной прохожие заметили трех девушек, которые выгуливали утюги. Видео разошлось по соцсетям, а комментаторы гадали, в чем смысл флешмоба. URA.RU удалось найти одну из героинь видео. Валентина пояснила, что прогулка была подарком на день рождения подруги. По ее словам, такое не забудется и еще через много лет они будут с улыбкой вспоминать историю с утюгами и реакцию прохожих, которая была в основном положительной. «Это были искренние улыбки, пожелания хорошей прогулки, безобидные веселые шутки. Кто-то просил фото, кто-то хотел присоединиться к нам. Но это была однозначно позитивная реакция. Останавливались машины, водители весело нам махали», — рассказывает Валентина. В Сети же реакция была другой — комментаторы предлагали девушкам обратиться за помощью к психиатру, а некоторые увидели в акции ритуалы на замужество и деньги. Валентина считает, что людям бывает страшно принять мысль о возможности позволить себе что-то нестандартное, но необычная прогулка помогла многим — и гуляющим, и наблюдателям — расширить свои границы.

На пермской набережной прохожие заметили трех девушек, которые выгуливали утюги. Видео разошлось по соцсетям, а комментаторы гадали, в чем смысл флешмоба. URA.RU удалось найти одну из героинь видео. Валентина пояснила, что прогулка была подарком на день рождения подруги. По ее словам, такое не забудется и еще через много лет они будут с улыбкой вспоминать историю с утюгами и реакцию прохожих, которая была в основном положительной. «Это были искренние улыбки, пожелания хорошей прогулки, безобидные веселые шутки. Кто-то просил фото, кто-то хотел присоединиться к нам. Но это была однозначно позитивная реакция. Останавливались машины, водители весело нам махали», — рассказывает Валентина. В Сети же реакция была другой — комментаторы предлагали девушкам обратиться за помощью к психиатру, а некоторые увидели в акции ритуалы на замужество и деньги. Валентина считает, что людям бывает страшно принять мысль о возможности позволить себе что-то нестандартное, но необычная прогулка помогла многим — и гуляющим, и наблюдателям — расширить свои границы.