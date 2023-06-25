25 июня 2023
24 июня 2023

Участницы прогулки с утюгами на пермской набережной раскрыли цель флешмоба. Видео

Участницы прогулки с утюгами помогли себе и пермякам расширить внутренние границы
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская набережная. Пермь, музыкант, набережная, лето, саксофонист, отдых, уличный музыкант, красивые девушки
Обычно на набережной гуляют без утюгов Фото:

На пермской набережной прохожие заметили трех девушек, которые выгуливали утюги. Видео разошлось по соцсетям, а комментаторы гадали, в чем смысл флешмоба. URA.RU удалось найти одну из героинь видео. Валентина пояснила, что прогулка была подарком на день рождения подруги. По ее словам, такое не забудется и еще через много лет они будут с улыбкой вспоминать историю с утюгами и реакцию прохожих, которая была в основном положительной.

«Это были искренние улыбки, пожелания хорошей прогулки, безобидные веселые шутки. Кто-то просил фото, кто-то хотел присоединиться к нам. Но это была однозначно позитивная реакция. Останавливались машины, водители весело нам махали», — рассказывает Валентина.

В Сети же реакция была другой — комментаторы предлагали девушкам обратиться за помощью к психиатру, а некоторые увидели в акции ритуалы на замужество и деньги. Валентина считает, что людям бывает страшно принять мысль о возможности позволить себе что-то нестандартное, но необычная прогулка помогла многим — и гуляющим, и наблюдателям — расширить свои границы.

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На пермской набережной прохожие заметили трех девушек, которые выгуливали утюги. Видео разошлось по соцсетям, а комментаторы гадали, в чем смысл флешмоба. URA.RU удалось найти одну из героинь видео. Валентина пояснила, что прогулка была подарком на день рождения подруги. По ее словам, такое не забудется и еще через много лет они будут с улыбкой вспоминать историю с утюгами и реакцию прохожих, которая была в основном положительной. «Это были искренние улыбки, пожелания хорошей прогулки, безобидные веселые шутки. Кто-то просил фото, кто-то хотел присоединиться к нам. Но это была однозначно позитивная реакция. Останавливались машины, водители весело нам махали», — рассказывает Валентина. В Сети же реакция была другой — комментаторы предлагали девушкам обратиться за помощью к психиатру, а некоторые увидели в акции ритуалы на замужество и деньги. Валентина считает, что людям бывает страшно принять мысль о возможности позволить себе что-то нестандартное, но необычная прогулка помогла многим — и гуляющим, и наблюдателям — расширить свои границы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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