Пермячки отсудили у больниц 400 тысяч рублей за смерть родственника

27 июня 2023 в 04:55 Размер текста - 17 +

По словам истцов, врачи не оказали потерпевшему своевременную медицинскую помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницы Пермского края хотели взыскать с Суксунской центральной районной больницы и Краевой клинической психиатрической больницы два миллиона рублей за смерть родственника. Суд решил взыскать лишь 400 тысяч рублей, говорится в материалах дела. «Супруг и отец истцов регулярно обращался в больницу в связи с многочисленными заболеваниями. В последний раз врачи пришли к выводу, что у него психиатрическое заболевание и отправили его в психиатрическую больницу, где он скончался во время обследования. Согласно медицинскому свидетельству о смерти, он умер не от психиатрического заболевания, а от неуточненного желудочно-кишечного кровотечения и неуточненной алкогольной болезни печени, так как специалисты центральной районной больницы не оказали ему своевременную помощь. Истцы просят взыскать с медучреждений по одному миллиону рублей каждой в качестве компенсации вреда», — говорится в документе, опубликованном на сайте Суксунского районного суда Пермского края. Истцы полагают, что мужчина умер по вине сотрудников больниц, в связи с чем они могут получить денежную компенсацию. Представитель ответчика не признал иск и указал, что потерпевший регулярно употреблял алкоголь, а его жена и дочь не помогли ему избавиться от этой вредной привычки. Больница, по его словам, сделала все возможное для его спасения. Суд решил частично удовлетворить иск. Таким образом, больницы должны выплатить истцам 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительницы Пермского края хотели взыскать с Суксунской центральной районной больницы и Краевой клинической психиатрической больницы два миллиона рублей за смерть родственника. Суд решил взыскать лишь 400 тысяч рублей, говорится в материалах дела. «Супруг и отец истцов регулярно обращался в больницу в связи с многочисленными заболеваниями. В последний раз врачи пришли к выводу, что у него психиатрическое заболевание и отправили его в психиатрическую больницу, где он скончался во время обследования. Согласно медицинскому свидетельству о смерти, он умер не от психиатрического заболевания, а от неуточненного желудочно-кишечного кровотечения и неуточненной алкогольной болезни печени, так как специалисты центральной районной больницы не оказали ему своевременную помощь. Истцы просят взыскать с медучреждений по одному миллиону рублей каждой в качестве компенсации вреда», — говорится в документе, опубликованном на сайте Суксунского районного суда Пермского края. Истцы полагают, что мужчина умер по вине сотрудников больниц, в связи с чем они могут получить денежную компенсацию. Представитель ответчика не признал иск и указал, что потерпевший регулярно употреблял алкоголь, а его жена и дочь не помогли ему избавиться от этой вредной привычки. Больница, по его словам, сделала все возможное для его спасения. Суд решил частично удовлетворить иск. Таким образом, больницы должны выплатить истцам 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.