Мэр показал, каким будет фотоальбом в честь юбилея Березовского. Фото 28 июня 2023 в 05:44 Размер текста - 17 + Евгений Писцов показал первый тираж фотоальбома на 275-летие Березовского Фото: Анна Майорова © URA.RU Первые 300 экземпляров фотоальбома в честь 275-летия Березовского (Свердловская область) отправили в адрес мэрии. Общий тираж составит 2500 экземпляров, сообщил мэр города Евгений Писцов, добавив к публикации в соцсети фото сувенира. «Первые экземпляры фотоальбомов, посвященных 275-летию Березовского уже отправили в наш адрес. Общий тираж — 2500 фотоальбомов», — написал Писцов в telegram-канале. Евгений Писцов призвал граждан поторопиться и забрать издание, которое больше никогда не будут печатать. Альбомы, по словам мэра, поступят во все библиотеки Березовского. «Желающие смогут приобрести фотоальбом для личного пользования или в качестве сувенира», — резюмировал Писцов. В этом году Березовскому исполняется 275 лет. В городе отмечать юбилей начнут 29 июня, а закончат — 2 июля. За это время в уральском городе пройдет два музыкальных фестиваля. На «Рок-пикнике», который состоится 2 июля, выступит группа «Курара», пишет березовская газета «Золотая горка». Первый тираж — 300 экземпляров Фото: telegram-канал Евгения Писцова Программа юбилея Березовского Фото: сообщество мэрии Березовского в соцсети «ВКонтакте» Первые 300 экземпляров фотоальбома в честь 275-летия Березовского (Свердловская область) отправили в адрес мэрии. Общий тираж составит 2500 экземпляров, сообщил мэр города Евгений Писцов, добавив к публикации в соцсети фото сувенира. «Первые экземпляры фотоальбомов, посвященных 275-летию Березовского уже отправили в наш адрес. Общий тираж — 2500 фотоальбомов», — написал Писцов в telegram-канале. Евгений Писцов призвал граждан поторопиться и забрать издание, которое больше никогда не будут печатать. Альбомы, по словам мэра, поступят во все библиотеки Березовского. «Желающие смогут приобрести фотоальбом для личного пользования или в качестве сувенира», — резюмировал Писцов. В этом году Березовскому исполняется 275 лет. В городе отмечать юбилей начнут 29 июня, а закончат — 2 июля. За это время в уральском городе пройдет два музыкальных фестиваля. На «Рок-пикнике», который состоится 2 июля, выступит группа «Курара», пишет березовская газета «Золотая горка». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям