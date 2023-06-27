27 июня 2023

Мэр показал, каким будет фотоальбом в честь юбилея Березовского. Фото

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Евгений Писцов показал первый тираж фотоальбома на 275-летие Березовского Фото:

Первые 300 экземпляров фотоальбома в честь 275-летия Березовского (Свердловская область) отправили в адрес мэрии. Общий тираж составит 2500 экземпляров, сообщил мэр города Евгений Писцов, добавив к публикации в соцсети фото сувенира.

«Первые экземпляры фотоальбомов, посвященных 275-летию Березовского уже отправили в наш адрес. Общий тираж — 2500 фотоальбомов», — написал Писцов в telegram-канале.

Евгений Писцов призвал граждан поторопиться и забрать издание, которое больше никогда не будут печатать. Альбомы, по словам мэра, поступят во все библиотеки Березовского. «Желающие смогут приобрести фотоальбом для личного пользования или в качестве сувенира», — резюмировал Писцов.

В этом году Березовскому исполняется 275 лет. В городе отмечать юбилей начнут 29 июня, а закончат — 2 июля. За это время в уральском городе пройдет два музыкальных фестиваля. На «Рок-пикнике», который состоится 2 июля, выступит группа «Курара», пишет березовская газета «Золотая горка».

Первый тираж — 300 экземпляров
Первый тираж — 300 экземпляров
Фото:
Программа юбилея Березовского
Программа юбилея Березовского
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Первые 300 экземпляров фотоальбома в честь 275-летия Березовского (Свердловская область) отправили в адрес мэрии. Общий тираж составит 2500 экземпляров, сообщил мэр города Евгений Писцов, добавив к публикации в соцсети фото сувенира. «Первые экземпляры фотоальбомов, посвященных 275-летию Березовского уже отправили в наш адрес. Общий тираж — 2500 фотоальбомов», — написал Писцов в telegram-канале. Евгений Писцов призвал граждан поторопиться и забрать издание, которое больше никогда не будут печатать. Альбомы, по словам мэра, поступят во все библиотеки Березовского. «Желающие смогут приобрести фотоальбом для личного пользования или в качестве сувенира», — резюмировал Писцов. В этом году Березовскому исполняется 275 лет. В городе отмечать юбилей начнут 29 июня, а закончат — 2 июля. За это время в уральском городе пройдет два музыкальных фестиваля. На «Рок-пикнике», который состоится 2 июля, выступит группа «Курара», пишет березовская газета «Золотая горка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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