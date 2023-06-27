27 июня 2023

В Челябинской области запустили беспилотник для тушения торфяного пожара. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, торф, последствия пожара
Торфяники в Аргаяшском районе горят с начала июня Фото:

В Челябинской области многодневный торфяной пожар тушат с помощью беспилотника. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«Сотрудники МЧС Южного Урала принимают участие в тушении торфяного пожара в Аргаяшском муниципальном районе. Огнеборцы прилагают все усилия: прокладывают магистральные рукавные линии к очагам пожара, используют специальные пожарные станции и мотопомпы для подачи воды. В воздух поднимают беспилотный летательный аппарат для мониторинга оперативной обстановки в зоне пожара», — рассказали в пресс-службе.

Сложность тушения заключается в удаленности очагов пожара и невозможности для пожарной техники к ним подъехать. Сейчас осуществляется проливка отдельных очагов тления торфа, открытое горение отсутствует.

Крупный торфяной пожар в Аргаяшском районе начался в начале июня. Через несколько дней он был локализован, но борьба с очагами продолжается до сих пор.

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В Челябинской области многодневный торфяной пожар тушат с помощью беспилотника. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба регионального МЧС. «Сотрудники МЧС Южного Урала принимают участие в тушении торфяного пожара в Аргаяшском муниципальном районе. Огнеборцы прилагают все усилия: прокладывают магистральные рукавные линии к очагам пожара, используют специальные пожарные станции и мотопомпы для подачи воды. В воздух поднимают беспилотный летательный аппарат для мониторинга оперативной обстановки в зоне пожара», — рассказали в пресс-службе. Сложность тушения заключается в удаленности очагов пожара и невозможности для пожарной техники к ним подъехать. Сейчас осуществляется проливка отдельных очагов тления торфа, открытое горение отсутствует. Крупный торфяной пожар в Аргаяшском районе начался в начале июня. Через несколько дней он был локализован, но борьба с очагами продолжается до сих пор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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