В Челябинской области многодневный торфяной пожар тушат с помощью беспилотника. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба регионального МЧС.
«Сотрудники МЧС Южного Урала принимают участие в тушении торфяного пожара в Аргаяшском муниципальном районе. Огнеборцы прилагают все усилия: прокладывают магистральные рукавные линии к очагам пожара, используют специальные пожарные станции и мотопомпы для подачи воды. В воздух поднимают беспилотный летательный аппарат для мониторинга оперативной обстановки в зоне пожара», — рассказали в пресс-службе.
Сложность тушения заключается в удаленности очагов пожара и невозможности для пожарной техники к ним подъехать. Сейчас осуществляется проливка отдельных очагов тления торфа, открытое горение отсутствует.
Крупный торфяной пожар в Аргаяшском районе начался в начале июня. Через несколько дней он был локализован, но борьба с очагами продолжается до сих пор.
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