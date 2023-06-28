Фельдшеры челябинского аэропорта заявили о сокращениях

29 июня 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Трое сотрудников были уведомлены о сокращении с 31 июля Фото: Илья Московец © URA.RU Медицинские работники, служащие в челябинском аэропорту, сообщили о грядущих сокращениях. Несколько фельдшеров уже получили соответствующие уведомления, несмотря на дефицит кадров. В пресс-службе авиапредприятия 29 июня информацию о сокращении медиков подтвердили. «АО „Челябинское авиапредприятие“ обучило в сертифицированных учебных заведениях 21 сотрудника службы организации пассажирских перевозок оказанию первой помощи пострадавшему. Каждый из этих сотрудников имеет сертификат. В связи с этим введено новое штатное расписание отдела медицинского обслуживания», — сообщили URA.RU в пресс-службе авиапредприятия. При этом, по мнению фельдшеров, люди, не имеющие медицинского образования, оказывать должную медицинскую помощь людям не смогут. Согласно штатному расписанию, в здравпункте аэропорта должно работать 17 специалистов. При этом в данное время там работают только десять человек. Из них трое были уведомлены о сокращении с 31 июля. Данные медики ежедневно оказывают помощь работникам, пассажирам, проводят предрейсовые осмотры и входят в аварийно-спасательную бригаду. Медики готовят обращение с просьбой провести проверку соблюдения численности сотрудников здравпункта в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта.

Медицинские работники, служащие в челябинском аэропорту, сообщили о грядущих сокращениях. Несколько фельдшеров уже получили соответствующие уведомления, несмотря на дефицит кадров. В пресс-службе авиапредприятия 29 июня информацию о сокращении медиков подтвердили. «АО „Челябинское авиапредприятие“ обучило в сертифицированных учебных заведениях 21 сотрудника службы организации пассажирских перевозок оказанию первой помощи пострадавшему. Каждый из этих сотрудников имеет сертификат. В связи с этим введено новое штатное расписание отдела медицинского обслуживания», — сообщили URA.RU в пресс-службе авиапредприятия. При этом, по мнению фельдшеров, люди, не имеющие медицинского образования, оказывать должную медицинскую помощь людям не смогут. Согласно штатному расписанию, в здравпункте аэропорта должно работать 17 специалистов. При этом в данное время там работают только десять человек. Из них трое были уведомлены о сокращении с 31 июля. Данные медики ежедневно оказывают помощь работникам, пассажирам, проводят предрейсовые осмотры и входят в аварийно-спасательную бригаду. Медики готовят обращение с просьбой провести проверку соблюдения численности сотрудников здравпункта в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта.