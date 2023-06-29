Пермская приемная Медведева взяла шефство над ДНР

29 июня 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

ЦИК партии признал пермскую РОП одной из двух лучших в России Фото: Анна Майорова © URA.RU Региональная общественная приемная (РОП) председателя «Единой России», зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева в Пермском крае будет помогать аналогичному ведомству, созданному в ДНР. Об этом сообщается на сайте реготделения «Единой России». «Сотрудникам вновь созданных приемных в ЛНР и ДНР помогут настроить эффективную систему по работе с обращениями граждан наши передовые приемные из Московской области и Пермского края. Они работают в режиме 24/7. Думаю, этот опыт будет полезен для новых территорий», — говорится в сообщении со ссылкой на руководителя управления по работе с обращениями граждан ЦИК партии Александра Рябцева. В новых территориях сейчас возникает много юридических вопросов, связанных с российской правовой системой. РОП должны будут дать жителям ответы. Приемную в Пермском крае возглавляет депутат заксобрания Александр Бойченко.

Региональная общественная приемная (РОП) председателя «Единой России», зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева в Пермском крае будет помогать аналогичному ведомству, созданному в ДНР. Об этом сообщается на сайте реготделения «Единой России». «Сотрудникам вновь созданных приемных в ЛНР и ДНР помогут настроить эффективную систему по работе с обращениями граждан наши передовые приемные из Московской области и Пермского края. Они работают в режиме 24/7. Думаю, этот опыт будет полезен для новых территорий», — говорится в сообщении со ссылкой на руководителя управления по работе с обращениями граждан ЦИК партии Александра Рябцева. В новых территориях сейчас возникает много юридических вопросов, связанных с российской правовой системой. РОП должны будут дать жителям ответы. Приемную в Пермском крае возглавляет депутат заксобрания Александр Бойченко.