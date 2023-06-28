Губернатор ХМАО выразила соболезнования семье мэра Мегиона

Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила соболезнования семье мэра Мегиона Олега Дейнеки, который умер после продолжительной болезни. Обращение главы региона к близким родственникам покойного опубликовано на официальном сайте правительства автономного округа.
«Уважаемые Марина Евгеньевна, Ирина Олеговна, Евгения Олеговна, Карина Михайловна, Александр Олегович. Примите соболезнования в связи с постигшей Вашу семью утратой. Разделяю Ваше горе. Поддерживаю Вас», — заявила Комарова.
Глава ХМАО отметила вклад Дейнеки в развитие Югры. «Олег Александрович посвятил жизнь служению людям, развитию автономного округа. Светлая память о нем останется в наших сердцах», — добавила губернатор.
Ранее URA.RU сообщало о предстоящих похоронах Дейнеки. Церемония погребения пройдет в Мегионе.
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