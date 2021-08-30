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Пермская чиновница оспаривает свое увольнение в суде

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновница требует восстановить ее на работе Фото:

Экс-сотрудница администрации губернатора Пермского края Лариса Гунина подала в суд на своего бывшего работодателя из-за увольнения. По данным ГАС «Правосудие», иск Гуниной к администрации губернатора поступил в Свердловский районный суд Перми 26 августа 2021 года.

«Категория дела: споры, возникающие из трудовых отношений; трудовые споры (независимо от форм собственности работодателя); дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе; в связи с увольнением по инициативе работодателя (ст.71, 81 ТК РФ). Истец: Гунина Лариса Юрьевна», — сказано в картотеке Свердловского районного суда Перми.

По данным ежегодных отчетов о доходах и имуществе сотрудников администрации губернатора Пермского края, Гунина работала заведующей сектором, консультантом сектора-аппарата общественной палаты Пермского края. Связаться с Гуниной не представилось возможным — редакция ее контактами не располагает. В пресс-службу администрации губернатора направлен запрос.

URA.RU рассказывало, что 1 августа завершилось реформирование администрации губернатора Пермского края. В результате реформы практически каждый десятый чиновник попал под сокращение.

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© Служба новостей «URA.RU»
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