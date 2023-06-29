Молния попала в дерево рядом с домиком во время грозы 29 июня
В Кыштыме Челябинской области из-за молнии сгорел садовый домик. Об этом URA.RU сообщили 30 июня в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Во время грозы 29 июня молния попала в дерево рядом с домиком в садовом товариществе „Калачевка“ в Кыштыме. Искры попали в строение, из-за чего он загорелся», — уточнили в пресс-службе.
На момент прибытия сотрудников МЧС одноэтажный домик полностью был охвачен огнем. Огнеборцы ликвидировали пожар, не допустив распространения пламени. Люди не пострадали.
Садовый одноэтажный домик полностью сгорел
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