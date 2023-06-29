29 июня 2023

В Челябинской области молния уничтожила садовый домик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
Молния попала в дерево рядом с домиком во время грозы 29 июня Фото:

В Кыштыме Челябинской области из-за молнии сгорел садовый домик. Об этом URA.RU сообщили 30 июня в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Во время грозы 29 июня молния попала в дерево рядом с домиком в садовом товариществе „Калачевка“ в Кыштыме. Искры попали в строение, из-за чего он загорелся», — уточнили в пресс-службе.

На момент прибытия сотрудников МЧС одноэтажный домик полностью был охвачен огнем. Огнеборцы ликвидировали пожар, не допустив распространения пламени. Люди не пострадали.

Садовый одноэтажный домик полностью сгорел
Садовый одноэтажный домик полностью сгорел
Фото:

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В Кыштыме Челябинской области из-за молнии сгорел садовый домик. Об этом URA.RU сообщили 30 июня в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Во время грозы 29 июня молния попала в дерево рядом с домиком в садовом товариществе „Калачевка“ в Кыштыме. Искры попали в строение, из-за чего он загорелся», — уточнили в пресс-службе. На момент прибытия сотрудников МЧС одноэтажный домик полностью был охвачен огнем. Огнеборцы ликвидировали пожар, не допустив распространения пламени. Люди не пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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