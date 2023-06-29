Силовики пригрозили туристам эвакуировать их машины с челябинских озер

30 июня 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Автомобильные заторы на берегах челябинских озер — проблема для природы и отдыхающих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В преддверии жарких выходных ГИБДД предупредила о возможности принудительной эвакуации машин, неправильно припаркованных в окрестностях популярных озер в Челябинской области. Об этом сообщила 30 июня пресс-служба Госавтоинспекции по региону. «По указанию руководства ГУ МВД по Челябинской области разработан алгоритм работы по обеспечению безопасности дорожного движения и обеспечению комфортных условий для отдыхающих. Эвакуироваться будут только те машины, которые на проезжей части мешают проезду спецтехники и автомобилей экстренных служб. Прежде чем убрать транспорт, сотрудники полиции будут устанавливать его хозяев и просить переместить автомобиль. Решение об эвакуации примут лишь в том случае, если исчерпаны все возможности связаться с автовладельцем», — пояснили URA.RU в ГИБДД. Для обеспечения безопасности дорожного движения экипажи ГИБДД сейчас приближены к местам массового отдыха граждан. Им поставлена задача не допускать дорожные заторы либо, если они все же возникли, обеспечить их устранение.

В преддверии жарких выходных ГИБДД предупредила о возможности принудительной эвакуации машин, неправильно припаркованных в окрестностях популярных озер в Челябинской области. Об этом сообщила 30 июня пресс-служба Госавтоинспекции по региону. «По указанию руководства ГУ МВД по Челябинской области разработан алгоритм работы по обеспечению безопасности дорожного движения и обеспечению комфортных условий для отдыхающих. Эвакуироваться будут только те машины, которые на проезжей части мешают проезду спецтехники и автомобилей экстренных служб. Прежде чем убрать транспорт, сотрудники полиции будут устанавливать его хозяев и просить переместить автомобиль. Решение об эвакуации примут лишь в том случае, если исчерпаны все возможности связаться с автовладельцем», — пояснили URA.RU в ГИБДД. Для обеспечения безопасности дорожного движения экипажи ГИБДД сейчас приближены к местам массового отдыха граждан. Им поставлена задача не допускать дорожные заторы либо, если они все же возникли, обеспечить их устранение.