29 июня 2023

Силовики пригрозили туристам эвакуировать их машины с челябинских озер

© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, стоянка автомобилей, жара, лето, тургояк, отдых, озеро тургояк
Автомобильные заторы на берегах челябинских озер — проблема для природы и отдыхающих Фото:

В преддверии жарких выходных ГИБДД предупредила о возможности принудительной эвакуации машин, неправильно припаркованных в окрестностях популярных озер в Челябинской области. Об этом сообщила 30 июня пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

«По указанию руководства ГУ МВД по Челябинской области разработан алгоритм работы по обеспечению безопасности дорожного движения и обеспечению комфортных условий для отдыхающих. Эвакуироваться будут только те машины, которые на проезжей части мешают проезду спецтехники и автомобилей экстренных служб. Прежде чем убрать транспорт, сотрудники полиции будут устанавливать его хозяев и просить переместить автомобиль. Решение об эвакуации примут лишь в том случае, если исчерпаны все возможности связаться с автовладельцем», — пояснили URA.RU в ГИБДД.

Для обеспечения безопасности дорожного движения экипажи ГИБДД сейчас приближены к местам массового отдыха граждан. Им поставлена задача не допускать дорожные заторы либо, если они все же возникли, обеспечить их устранение.

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В преддверии жарких выходных ГИБДД предупредила о возможности принудительной эвакуации машин, неправильно припаркованных в окрестностях популярных озер в Челябинской области. Об этом сообщила 30 июня пресс-служба Госавтоинспекции по региону. «По указанию руководства ГУ МВД по Челябинской области разработан алгоритм работы по обеспечению безопасности дорожного движения и обеспечению комфортных условий для отдыхающих. Эвакуироваться будут только те машины, которые на проезжей части мешают проезду спецтехники и автомобилей экстренных служб. Прежде чем убрать транспорт, сотрудники полиции будут устанавливать его хозяев и просить переместить автомобиль. Решение об эвакуации примут лишь в том случае, если исчерпаны все возможности связаться с автовладельцем», — пояснили URA.RU в ГИБДД. Для обеспечения безопасности дорожного движения экипажи ГИБДД сейчас приближены к местам массового отдыха граждан. Им поставлена задача не допускать дорожные заторы либо, если они все же возникли, обеспечить их устранение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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